Цены могут вырасти и на российские вина

17 января 2025, 16:15, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

К марту 2025 года импортные вина подорожают на 10-15%. Причинами роста цен стали новые пошлины, а также изменения курса валют и рост других расходов компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных импортеров.

В 2023 году правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Затем меру продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года пошлины увеличили до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

Основными причинами роста цен стали изменения следующих параметров:

стоимость финансирования рабочего капитала;

курсы основных мировых валют по отношению к рублю;

таможенные пошлины на продукцию недружественных стран;

затраты на транспортную и складскую логистику;

повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию;

рост минимальных цен и увеличение стоимости комплектующих материалов и ингредиентов.

По мнению экспертов, российские вина также могут подорожать на фоне возросшего спроса.