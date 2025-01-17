В России импортные вина подорожают на 10-15% к марту 2025 года
Цены могут вырасти и на российские вина
17 января 2025, 16:15, ИА Амител
К марту 2025 года импортные вина подорожают на 10-15%. Причинами роста цен стали новые пошлины, а также изменения курса валют и рост других расходов компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных импортеров.
В 2023 году правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Затем меру продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года пошлины увеличили до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
Основными причинами роста цен стали изменения следующих параметров:
- стоимость финансирования рабочего капитала;
- курсы основных мировых валют по отношению к рублю;
- таможенные пошлины на продукцию недружественных стран;
- затраты на транспортную и складскую логистику;
- повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию;
- рост минимальных цен и увеличение стоимости комплектующих материалов и ингредиентов.
По мнению экспертов, российские вина также могут подорожать на фоне возросшего спроса.
"Винодельни не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Это может быть как прямое повышение цен от производителей, так и скрытое – когда дешевые вина быстро раскупаются, а на полках остаются только более дорогие", – считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
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