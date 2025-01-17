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В России импортные вина подорожают на 10-15% к марту 2025 года

Цены могут вырасти и на российские вина

17 января 2025, 16:15, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767
Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

К марту 2025 года импортные вина подорожают на 10-15%. Причинами роста цен стали новые пошлины, а также изменения курса валют и рост других расходов компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных импортеров.

В 2023 году правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Затем меру продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года пошлины увеличили до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

Основными причинами роста цен стали изменения следующих параметров:

  • стоимость финансирования рабочего капитала;
  • курсы основных мировых валют по отношению к рублю;
  • таможенные пошлины на продукцию недружественных стран;
  • затраты на транспортную и складскую логистику;
  • повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию;
  • рост минимальных цен и увеличение стоимости комплектующих материалов и ингредиентов.

По мнению экспертов, российские вина также могут подорожать на фоне возросшего спроса.

"Винодельни не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Это может быть как прямое повышение цен от производителей, так и скрытое – когда дешевые вина быстро раскупаются, а на полках остаются только более дорогие", – считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

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