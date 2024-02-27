В России Instagram* стал доступен некоторым пользователям без VPN
В Роскомнадзоре пока не прокомментировали ситуацию
27 февраля 2024, 20:25, ИА Амител
Интернет-кабели / Фото: unsplash.com
Запрещенный в России Instagram* стал доступен у некоторых пользователей в России без VPN. Об этом сообщает ТАСС.
Также некоторым пользователям удается открыть еще одну экстремистскую соцсеть – Facebook*. В Роскомнадзоре пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним, что сегодня произошел массовый сбой в работе Telegram, YouTube и ряда других сервисов. Работоспособность мессенджера и остальных ресурсов была восстановлена примерно через час. Причины происшествия неизвестны.
* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
22:05:46 27-02-2024
Китайские товарищи помогают РФ зашаманить Интернет.
07:31:59 28-02-2024
Даром не нужен.