В России исчез остров площадью 53 гектара

Причиной стало глобальное потепление

01 ноября 2024, 20:35, ИА Амител

Тающие льды / Фото: unsplash.com / Jairo Gallegos

Из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева площадью 53 гектара. Об этом сообщает Русское географическое сообщество на своем сайте.

Остров растаял в результате глобального потепления. Доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко, под руководством которого было сделано это открытие, заявил, что из-за исчезновения острова в России придется заняться исправлением навигационных карт.

В 2015 году наличие острова прослеживалось на картах. К августу 2024 года его площадь уменьшилась до трех гектаров, а всего спустя месяц он исчез окончательно. По версии исследователей, на это повлияло не только таяние льда, но и эрозия береговой линии – она вызвана повышением уровня моря.