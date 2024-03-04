В России могут отменить штрафы за нарушения для бизнеса
Минэкономразвития рассматривает вариант наказания предпринимателей по схеме, в которой деньги за какие-либо нарушения будут идти не на штрафы в счет государства, а на устранение недочетов
04 марта 2024, 07:15, ИА Амител
Штрафы за нарушения могут отменить для бизнеса, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул". Минэкономразвития рассматривает вариант наказания предпринимателей по схеме, в которой деньги за какие-либо нарушения будут идти не на штрафы в счет государства, а на устранение недочетов.
Сейчас идея обсуждается с другими ведомствами. Изначально систему разрабатывали только для бюджетных организаций и планируют ввести в качестве эксперимента уже в этом году. К примеру, в школу или больницу с проверкой пришли надзорные органы и обнаружили нарушение в соблюдении мер пожарной безопасности. Вместо штрафа нарушителю назначат дату, к которой он должен будет привести все в норму. В таком случае организация потратит средства только на ликвидацию нарушений.
Почему власти пришли к такой схеме, объяснила доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета Алтайского госуниверситета Ольга Деркач.
"Еще на Санкт-Петербургском экономическом форуме в прошлом году была посвящена целая секция этому вопросу. Обсуждалось, смогут ли штрафы быть заменены инвестициями в различных направлениях деятельности бизнеса. Идут консультации и у разных экспертов, возникают вопросы в связи с этим, насколько это целесообразно. Ведь здесь затрагивается другой, достаточно серьезный пласт проблем, связанный с пополнением госбюджета за счет этих штрафов. Поэтому и было в первую очередь принято решение относительно бюджетных организаций. Это государственная собственность, поэтому и логика прослеживается: штрафы будут идти на развитие этой же организации. А вот с бизнесом уже сложнее, потому что все-таки доходы от штрафов составляют не значимую, но весьма ощутимую долю в федеральном бюджете", – рассказала Деркач.
В Минфине пока взвешивают все за и против и подсчитывают, много ли потеряет бюджет, в случае положительного решения. А какой же механизм будут использовать для назначения такой меры? И кто будет контролировать исполнение?
"Механизмы прорабатываются. Если выявлены нарушения, то соответствующий орган заключает соглашение с представителями бизнеса о том, в какие сроки какие нарушения будут устранены. И штрафы на этот период не налагаются, бизнесу дается время, чтобы эти недочеты устранить. Если в это время недочет не устранен, то тогда повторная проверка может быть с наложением штрафа. Для этого сейчас Минэконом проводит консультации с различными органами, как можно было бы такие соглашения заключать, кто будет неким оператором, который будет отслеживать и контролировать исполнение, для этого нужен отдельный механизм", – добавила Деркач.
Пока что Минэконом не исключает, что система замены штрафов на инвестиции может быть запущена одновременно и для бюджетных организаций, и для бизнеса, если будут найдены лучшие варианты для всех сторон.
08:17:57 04-03-2024
Замечательно! Другими словами, сперва этот "бизнесюк" сэкономил себе в карман, что запустил свой типа бизнес с нарушениями (санитарными, пожарными, строительными) за взятки контролирующим органам, а потом даже если его поймают за эти нарушения, наказания не будет! Он должен исправить эти нарушения, а может и не исправлять, а опять дать взятки проверяющим. Какие перспективы для уменьшения издержек! Ждем новую "Зимнюю вишню", смертельного отравления "сидром"? Интересно, сколько людей в нашей стране должно отравиться, сгореть, утонуть, чтобы до властей дошло, что бизнес и так плюет на все нормы, а дело властей не "бизнесменов" ублажать, а граждан своих беречь от таких вот бизнесюков.
08:29:57 04-03-2024
Что делать со взятками.. Возвращать нарушителям?
11:18:02 04-03-2024
полный трындец. Значит, если бизнес ведет теневую бухгалтерию (а это только ленивый сейчас не делает), то ему штрафа не будет?