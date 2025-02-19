Штраф за непристегнутый ремень могут увеличить в два раза
По мнению автора инициативы, это поможет достичь нулевой смертности на дорогах
19 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
На рассмотрение Госдумы внесут законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый в автомобиле ремень безопасности. Размер взыскания предлагают поднять до трех тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Пакетом законопроектов он предлагает увеличить штраф за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности с полутора до трех тысяч рублей. Эту же санкцию депутат предлагает ввести за вождение мотоцикла без шлема.
Согласно пояснительной записке, с 1 января 2025 года штраф вырос с одной до полутора тысяч рублей. Однако, по мнению автора законопроекта, этих мер недостаточно.
"Принятие законопроекта будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах", – сказано в документе.
Также в Госдуму будет внесен законопроект, которым предлагается запретить продажу устройств, ограничивающих и имитирующих работу ремней безопасности, а также отключающих сигналы о непристегнутых ремнях.
По словам Миронова, специальные заглушки, которые позволяют отключать напоминания об использовании ремней безопасности, сегодня пользуются широким спросом.
"Люди покупают их, думая, что обойдется. Потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП, хотя по результатам краш-тестов хорошо известно, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения серьезных травм, часто не совместимых с жизнью", – заявил руководитель фракции.
16:31:50 19-02-2025
Проверьте Миронова на вменяемость. Чем старше, тем инициативы дурнее.
16:58:46 19-02-2025
Гость (16:31:50 19-02-2025) Проверьте Миронова на вменяемость. Чем старше, тем инициатив...
Ему личным примером показать и доказать сказанное. Для чего нужно всего лишь пересесть на Ладу Гранту и пристегнуться.
16:36:14 19-02-2025
С нашими дорогами никогда не будет нулевой смертности.
16:57:08 19-02-2025
Гость (16:36:14 19-02-2025) С нашими дорогами никогда не будет нулевой смертности....
Не только с нашими дорогами, но и с нашими автомобилями, которые имеют оооочень низкую степень пассивной безопасности, никакие ремни безопасности не помогут.
16:51:45 19-02-2025
Конечно, пристегнутые же ни когда не погибают в ДТП, особенно на трассах. (P.S. сам всегда пристегнут)
17:15:20 19-02-2025
Да когда же его уберут оттуда.
20:07:59 19-02-2025
у меня знакомый с приятелями попал в аварию, он был не пристегнут, пассажир на переднем месте. машина улетела с дороги, в кусты/деревья. причтеля выкинуло через лобовое стекло, он улетел в кусты и там пролежал неизвестно сколько пока не нашли медики. а все в машине 4 чел. пристегнутых погибли от переворотов машины и расплющивания кузова. Знакомый основал потом кирпичный завод и сейчас миллиардер, живет в Австралии
20:15:37 19-02-2025
За использование телефона во время движения надо вообще права отбирать. Сколько раз видел - едет такая фифа, одной рукой держит смартфон, прижатый к рулю, другой рукой набирает в нем что-то еще... задавит человека и не заметит. Для любителей поговорить давно уже гарнитуры придумали
22:12:26 19-02-2025
Гость (20:15:37 19-02-2025) За использование телефона во время движения надо вообще прав... А нефиф сколько трещащих по телефону???
Раньше считалось, что женщины болтушки, но все изменилось с приходом мобильника(((
22:01:42 19-02-2025
Лишь бы денег побольше содрать, "печась о сохранении жизней" штрафуемых граждан!
07:43:17 20-02-2025
А кто-то еще ездит непристегнутым?
10:33:24 20-02-2025
Как получают деньги депутаты? З/п 300-400к Если они выдвигают закон, и тот проходит первое чтение, то им дают 2млн. Если закон проходит все три чтения и его принимают, то они получают 10млн... Вот и несут всякую ерунду, а вдруг проканает?