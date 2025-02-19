Штраф за непристегнутый ремень могут увеличить в два раза

По мнению автора инициативы, это поможет достичь нулевой смертности на дорогах

19 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Дорога. Автомобили. ОСАГО / Фото: amic.ru

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый в автомобиле ремень безопасности. Размер взыскания предлагают поднять до трех тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Пакетом законопроектов он предлагает увеличить штраф за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности с полутора до трех тысяч рублей. Эту же санкцию депутат предлагает ввести за вождение мотоцикла без шлема.

Согласно пояснительной записке, с 1 января 2025 года штраф вырос с одной до полутора тысяч рублей. Однако, по мнению автора законопроекта, этих мер недостаточно.

"Принятие законопроекта будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах", – сказано в документе.

Также в Госдуму будет внесен законопроект, которым предлагается запретить продажу устройств, ограничивающих и имитирующих работу ремней безопасности, а также отключающих сигналы о непристегнутых ремнях.

По словам Миронова, специальные заглушки, которые позволяют отключать напоминания об использовании ремней безопасности, сегодня пользуются широким спросом.