В России могут вырасти цены на лососевую рыбу
Речь идет о самой доступной для россиян горбуше, а также нерке, кижуче, семге и кете
24 февраля 2025, 14:50, ИА Амител
Лососевые рыбы в России могут вырасти в цене. Вероятно, это затронет доступную сегодня для россиян горбушу, а также другие виды – нерку, кижуча, семгу, чавычу и кету. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки и Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Возможной причиной роста цен называют принятие правительственного законопроекта, который изменит условия промысла лососевых в стране.
Согласно проекту закона, внесенного в Госдуму 24 декабря 2024 года, компании-добытчики лососевых рыб в РФ должны перезаключить договоры пользования рыболовными участками до 30 декабря 2025 года. Доходы бюджета от этого процесса оценивают почти в 200 млрд рублей. Однако, по словам представителей отрасли, финансовых возможностей на выполнение этих требований может не хватить.
"Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, к сожалению, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова", – заявил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.
Участки бизнесменам предлагают продлить на 20 лет. Однако, с их слов, заплатить нужно по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые, помимо этого, идут с доходов в региональный бюджет, то ставку сбора придется заплатить как за 50 лет вперед.
Представители бизнеса подчеркивают, что эта ситуация однозначно скажется на сокращении вылова и росте стоимости лососевых.
Эксперты также заявили, что для перезаключения договоров компаниям придется брать кредиты. Но если рыбы будет немного, отдать займы не получится. Тогда рыбопромышленники столкнутся с банкротствами.
14:52:22 24-02-2025
могут.. не могут а естессна вырастут
15:07:17 24-02-2025
Вы рыбов продоете?
15:33:27 24-02-2025
Гость (15:07:17 24-02-2025) Вы рыбов продоете?... скоро картинки вкусновой рыбки будут платные))
16:03:10 24-02-2025
Гость (15:33:27 24-02-2025) скоро картинки вкусновой рыбки будут платные))... ходжа насреддин остановился у мангала где шашлычник жарил офигенный шашлык и продавал. Стоял стоял. Нюхал нюхал. Ну тот ему и говорит - деньги гони - за просмотр. Ну тот ему и говорит - на. Шашлычник руки протянул и Насреддин ему в эту горсть пустоту как бы положил. Шашлычник офигел. Где деньги???? А тот отвечает. Какой я шашлык ел такие и деньги за него плачу
15:29:04 24-02-2025
Да какая рыба? тут на хлебушек бы хватило, вообще пофиг на эти лолоси, богатые бедней не стануть
19:36:38 24-02-2025
Гость (15:29:04 24-02-2025) Да какая рыба? тут на хлебушек бы хватило, вообще пофиг на э... А в моем меню этой вкусненькой рыбки давно нет. Т.ч. хоть на 200% повышайте (
16:01:51 24-02-2025
Не уклончивое "цены могут", а фактическое "коммерсы цены повысят". Цены прям так сами собой и растут, ога. Канц-яз, родимый.
21:52:24 24-02-2025
Я наверно уже не доживу до того времени когда цены будут снижаться.
13:06:03 25-02-2025
Минтай , сельд, мойва очень вкусная и полезная морская рыба. Пусть едят сами своего выращенного лосося и выкормленного непонятно чем.