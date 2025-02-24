Речь идет о самой доступной для россиян горбуше, а также нерке, кижуче, семге и кете

24 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

Красная рыба / Фото: unsplash.com / Oxana Kolodina

Лососевые рыбы в России могут вырасти в цене. Вероятно, это затронет доступную сегодня для россиян горбушу, а также другие виды – нерку, кижуча, семгу, чавычу и кету. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки и Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Возможной причиной роста цен называют принятие правительственного законопроекта, который изменит условия промысла лососевых в стране.

Согласно проекту закона, внесенного в Госдуму 24 декабря 2024 года, компании-добытчики лососевых рыб в РФ должны перезаключить договоры пользования рыболовными участками до 30 декабря 2025 года. Доходы бюджета от этого процесса оценивают почти в 200 млрд рублей. Однако, по словам представителей отрасли, финансовых возможностей на выполнение этих требований может не хватить.

"Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, к сожалению, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова", – заявил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Участки бизнесменам предлагают продлить на 20 лет. Однако, с их слов, заплатить нужно по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые, помимо этого, идут с доходов в региональный бюджет, то ставку сбора придется заплатить как за 50 лет вперед.

Представители бизнеса подчеркивают, что эта ситуация однозначно скажется на сокращении вылова и росте стоимости лососевых.

Эксперты также заявили, что для перезаключения договоров компаниям придется брать кредиты. Но если рыбы будет немного, отдать займы не получится. Тогда рыбопромышленники столкнутся с банкротствами.