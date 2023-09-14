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В России могут заблокировать WhatsApp

Власти пересмотрят позицию по отношению к мессенджеру при одном условии, сообщил депутат Антон Горелкин

14 сентября 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Официальная позиция властей РФ по работе WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из функций мессенджера станет массовое распространение информации. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", – написал Горелкин в телеграме, комментируя запуск функции создания каналов в WhatsApp.

Раньше парламентарий сообщал, что при блокировке сервисов американской компании Meta*, которой в том числе принадлежит и WhatsApp, для мессенджера сделали исключение, так как он был средством коммуникации, а не размещения информации.

Накануне WhatsApp запустил функцию создания каналов более чем в 150 странах. В них пользователи смогут узнавать интересную им информацию и ставить реакции на посты.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Госдума депутаты приложения

Комментарии 14

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Гость

11:31:05 14-09-2023

в сторону массового распространения информации --- о, а что он распространяет?

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Гость

11:38:47 14-09-2023

Эти мыки телегу блокировали-блокировали, кучу бабла попилили. Потом сами там и позарегистрировались .

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Гость

12:20:45 14-09-2023

Гость (11:38:47 14-09-2023) Эти мыки телегу блокировали-блокировали, кучу бабла попилили... Телега под их контролем, чё вы, не понимаете.

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Гость

11:40:13 14-09-2023

А как же свобода выбора и доступ к информации.

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Гость

19:07:06 14-09-2023

Гость (11:40:13 14-09-2023) А как же свобода выбора и доступ к информации.... Однажды я на планерке задал директору вопрос: "А как же справедливость?" Ответ директора я не услышал из-за конского хохота коллег.

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Гость

11:59:04 14-09-2023

Смешно. Они инстаграм уже запретили и что?

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ха-ха

12:13:48 14-09-2023

А как же свобода выбора и доступ к информации.- А по ходу уже никак! Кому то враги везде мерещатся. Ну кому интересен мой список покупок или чаты родителей? А вот неудобство людям создать - прям кайф какой-то

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ффф

12:22:35 14-09-2023

плара, парла , парма -тьфу звучит ка ругательство, ателега под их контролем, ничё не понимаете

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Гость

12:29:42 14-09-2023

Надо лишать право высказываться депутатам. Пусть между собой в своих золотых клетках переговариваются.

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Гость

13:50:18 14-09-2023

Надо было раньше блокировать, а то руководители бюджетные рассылали призывы и отчеты о голосовании и за кого голосовать

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Гость

13:50:51 14-09-2023

Давно пора, я только ЗА !!!!!!!!!!

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Гость

14:12:43 14-09-2023

Гость (13:50:51 14-09-2023) Давно пора, я только ЗА !!!!!!!!!!... Так заблокируй себе и не пользуйся, никто ж не мешает) Или тебя насильно туда загнали и мучают вражеским мессенджером?

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Гость

19:18:00 14-09-2023

Ватсап хорош тем, что когда по нему звонишь, тебя не могут прослушать. Это мне сказал ФСБэшник, он мне всегда только по Ватсапу звонит, это их и бесит. Так что запросто заблокируют, если решили.

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Гость

19:36:08 14-09-2023

Гость (19:18:00 14-09-2023) Ватсап хорош тем, что когда по нему звонишь, тебя не могут п... здоровых людей всегда бесят звонки по вацапу

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