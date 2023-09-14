В России могут заблокировать WhatsApp
Власти пересмотрят позицию по отношению к мессенджеру при одном условии, сообщил депутат Антон Горелкин
14 сентября 2023, 11:28, ИА Амител
Официальная позиция властей РФ по работе WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из функций мессенджера станет массовое распространение информации. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", – написал Горелкин в телеграме, комментируя запуск функции создания каналов в WhatsApp.
Раньше парламентарий сообщал, что при блокировке сервисов американской компании Meta*, которой в том числе принадлежит и WhatsApp, для мессенджера сделали исключение, так как он был средством коммуникации, а не размещения информации.
Накануне WhatsApp запустил функцию создания каналов более чем в 150 странах. В них пользователи смогут узнавать интересную им информацию и ставить реакции на посты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
11:31:05 14-09-2023
в сторону массового распространения информации --- о, а что он распространяет?
11:38:47 14-09-2023
Эти мыки телегу блокировали-блокировали, кучу бабла попилили. Потом сами там и позарегистрировались .
12:20:45 14-09-2023
Гость (11:38:47 14-09-2023) Эти мыки телегу блокировали-блокировали, кучу бабла попилили... Телега под их контролем, чё вы, не понимаете.
11:40:13 14-09-2023
А как же свобода выбора и доступ к информации.
19:07:06 14-09-2023
Гость (11:40:13 14-09-2023) А как же свобода выбора и доступ к информации.... Однажды я на планерке задал директору вопрос: "А как же справедливость?" Ответ директора я не услышал из-за конского хохота коллег.
11:59:04 14-09-2023
Смешно. Они инстаграм уже запретили и что?
12:13:48 14-09-2023
А как же свобода выбора и доступ к информации.- А по ходу уже никак! Кому то враги везде мерещатся. Ну кому интересен мой список покупок или чаты родителей? А вот неудобство людям создать - прям кайф какой-то
12:22:35 14-09-2023
плара, парла , парма -тьфу звучит ка ругательство, ателега под их контролем, ничё не понимаете
12:29:42 14-09-2023
Надо лишать право высказываться депутатам. Пусть между собой в своих золотых клетках переговариваются.
13:50:18 14-09-2023
Надо было раньше блокировать, а то руководители бюджетные рассылали призывы и отчеты о голосовании и за кого голосовать
13:50:51 14-09-2023
Давно пора, я только ЗА !!!!!!!!!!
14:12:43 14-09-2023
Гость (13:50:51 14-09-2023) Давно пора, я только ЗА !!!!!!!!!!... Так заблокируй себе и не пользуйся, никто ж не мешает) Или тебя насильно туда загнали и мучают вражеским мессенджером?
19:18:00 14-09-2023
Ватсап хорош тем, что когда по нему звонишь, тебя не могут прослушать. Это мне сказал ФСБэшник, он мне всегда только по Ватсапу звонит, это их и бесит. Так что запросто заблокируют, если решили.
19:36:08 14-09-2023
Гость (19:18:00 14-09-2023) Ватсап хорош тем, что когда по нему звонишь, тебя не могут п... здоровых людей всегда бесят звонки по вацапу