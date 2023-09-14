В России могут заблокировать WhatsApp

Власти пересмотрят позицию по отношению к мессенджеру при одном условии, сообщил депутат Антон Горелкин

14 сентября 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Официальная позиция властей РФ по работе WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из функций мессенджера станет массовое распространение информации. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", – написал Горелкин в телеграме, комментируя запуск функции создания каналов в WhatsApp.

Раньше парламентарий сообщал, что при блокировке сервисов американской компании Meta*, которой в том числе принадлежит и WhatsApp, для мессенджера сделали исключение, так как он был средством коммуникации, а не размещения информации.

Накануне WhatsApp запустил функцию создания каналов более чем в 150 странах. В них пользователи смогут узнавать интересную им информацию и ставить реакции на посты.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.