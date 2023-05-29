В России может появиться аналог "китайского файрвола"

С инициативой выступил сенатор Артём Шейкин

29 мая 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В РФ нужно создать аналог "китайского файрвола" с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов, если будет продолжаться игнорирование законодательства РФ, заявил сенатор Артём Шейкин.

В качестве примера он привёл "Википедию", которая стала "информационным оружием" в руках стран Запада и где "намеренно искажаются" многие исторические и политические факты, связанные с Россией.

В беседе с РИА Новости член Совфеда также указал на необходимость отдельно изучить вопрос возможности по ограничению работы интернет-платформ и замедлению трафика в случае неисполнения требований национального законодательства.