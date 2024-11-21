В России на треть выросла аудитория казино

Лидером среди игорных зон в России является "Красная Поляна"

21 ноября 2024, 15:16, ИА Амител

Покер / Фото: unsplash.com/photos/person-holding-black-ace-and-king-spades-playing-cards-on-poker-table-GikVY_KS9vQ

За десять месяцев 2024 года посещаемость трех игорных зон в России – "Красной Поляны" в Сочи, "Сибирской монеты" на Алтае и "Янтарной" в Калининграде – выросла на 35%, до 1,2 миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Это данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), информация по зоне "Приморье" недоступна.

В 2023 году число посетителей составило 906 тысяч, в 2022-м – 770 тысяч. "Сибирская монета" показала наибольший рост – с 71 тысячи до 160 тысяч. "Красная Поляна" остается лидером с 707 тысячами посетителей.

Налоговые поступления от игорных зон составили 1,6 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Основной вклад внесла "Красная Поляна" – 1,3 миллиарда рублей, пишет РБК.

Глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов объясняет рост посещаемости и налогов "интеграцией игорных кластеров в туристическую инфраструктуру России" и диверсификацией услуг, включающих концерты, фестивали и конференции. Этому способствует рост внутреннего туризма, отмечает Анфиногенов.

Генеральный директор "Красной Поляны" Наталия Волдаева подтверждает, что увеличение посещаемости связано с расширением развлекательной программы: "Мы развиваем событийный туризм, превращаясь в крупный развлекательный кластер, привлекающий новых туристов, и поддерживаем деловой туризм, проводя форумы и конференции".