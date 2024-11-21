В России на треть выросла аудитория казино
Лидером среди игорных зон в России является "Красная Поляна"
21 ноября 2024, 15:16, ИА Амител
За десять месяцев 2024 года посещаемость трех игорных зон в России – "Красной Поляны" в Сочи, "Сибирской монеты" на Алтае и "Янтарной" в Калининграде – выросла на 35%, до 1,2 миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Это данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), информация по зоне "Приморье" недоступна.
В 2023 году число посетителей составило 906 тысяч, в 2022-м – 770 тысяч. "Сибирская монета" показала наибольший рост – с 71 тысячи до 160 тысяч. "Красная Поляна" остается лидером с 707 тысячами посетителей.
Налоговые поступления от игорных зон составили 1,6 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Основной вклад внесла "Красная Поляна" – 1,3 миллиарда рублей, пишет РБК.
Глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов объясняет рост посещаемости и налогов "интеграцией игорных кластеров в туристическую инфраструктуру России" и диверсификацией услуг, включающих концерты, фестивали и конференции. Этому способствует рост внутреннего туризма, отмечает Анфиногенов.
Генеральный директор "Красной Поляны" Наталия Волдаева подтверждает, что увеличение посещаемости связано с расширением развлекательной программы: "Мы развиваем событийный туризм, превращаясь в крупный развлекательный кластер, привлекающий новых туристов, и поддерживаем деловой туризм, проводя форумы и конференции".
15:20:33 21-11-2024
Ну вот...бабки у людей есть...надо повышать налоги и увеличивать количество всяких платежей.. - так подумают после таких новостей чиновнички, почесывая пузики, предвидя цели для наживы.
15:46:21 21-11-2024
Гость (15:20:33 21-11-2024) Ну вот...бабки у людей есть...надо повышать налоги и увеличи... Ну теперь-то уже нет бабок - проиграны.