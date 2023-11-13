В России началась подготовка производства первых истребителей Checkmate

В проект были внесены изменения, что сдвинуло и сроки первого вылета

13 ноября 2023, 10:21, ИА Амител

Фото: nakanune.ru

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ростех", в проект были внесены изменения, что сдвинуло и сроки первого вылета.

После презентации нового истребителя производитель организовал сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. Это позволило скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения.

"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета", – отметили в "Ростехе". Напомним, что Checkmate сочетает инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.