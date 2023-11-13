В России началась подготовка производства первых истребителей Checkmate
В проект были внесены изменения, что сдвинуло и сроки первого вылета
13 ноября 2023, 10:21, ИА Амител
В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ростех", в проект были внесены изменения, что сдвинуло и сроки первого вылета.
После презентации нового истребителя производитель организовал сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. Это позволило скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения.
"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета", – отметили в "Ростехе". Напомним, что Checkmate сочетает инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.
10:25:34 13-11-2023
Ага, зато назло буржуям название стирального порошка будем писать русскими буквами
10:27:45 13-11-2023
Checkmate? Зачем нам обывателям, втюхивать эту англицкую головоломку?
10:35:09 13-11-2023
а что, по-русски название никак не придумать было?
10:42:37 13-11-2023
Нет шах и мат они не поймут, надо назвать Oh shit.
10:47:13 13-11-2023
Наши Деды-Победители на танках и самолётах писали русским алфавитном ...
16:38:24 13-11-2023
Гость (10:47:13 13-11-2023) Наши Деды-Победители на танках и самолётах писали русским ал... ну дык их и не продавали за бугор, больше чем в армию. А в условном Пакистане или Индии инглиш понятней кирилицы.
10:54:33 13-11-2023
а что с гражданской авиацией?
11:13:09 13-11-2023
Гость (10:54:33 13-11-2023) а что с гражданской авиацией?... Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый полет 1 ноября 2023 года. Комплектующие этого самолета - российского производства.
11:22:16 13-11-2023
Гость (11:13:09 13-11-2023) Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М сове... А теперь сходите на какой-нибудь профильный форум, и почитайте, кому нужен этот самолет с четырьмя двигателями. Его не только коммерческие а\к, его Аэрофлот закупать не хочет. Выдавать разработку прошлого века за прорыв, конечно, можно. И еще вопрос - а где и кто будет собирать потребное их количество, если до этого дойдет? Кстати, с 2020 по 2023 должно уже было быть произведено пять. И где?
11:01:58 13-11-2023
Самолёт предназначен в первую очередь для экспорта, поэтому вполне уместен нейминг на языке вероятного противника. Сделано это, чтобы НАТО не придумало дурацкое название этому самолёту. А для внутреннего использования сойдёт и отечественное "Су-75". Кстати, на тюркских языках "су"- "вода"
11:07:42 13-11-2023
Гость (11:01:58 13-11-2023) Самолёт предназначен в первую очередь для экспорта, поэтому ... Все верно, это истребитель поколения 4+ для зарубежных рынков, типа Индии или Пакистана.
11:11:07 13-11-2023
Гость (11:01:58 13-11-2023) Самолёт предназначен в первую очередь для экспорта, поэтому ... А, ну тогда да. А чего тогда по аналогии китайцы нам сразу автомобили "Москвичами" не присылают?
14:05:54 13-11-2023
Гость (11:11:07 13-11-2023) А, ну тогда да. А чего тогда по аналогии китайцы нам сразу а... Потому что Россия занимает настолько ничтожную долю в продажах этих повозок, на фоне домашних продаж, что ради этого китайцы даже не запарились производство шильдиков у себя открывать.
15:43:00 13-11-2023
Гость (14:05:54 13-11-2023) Потому что Россия занимает настолько ничтожную долю в продаж... Вы не правы, шильдики как раз идут в отдельном пакетике вместе в этой повозкой.
16:14:44 13-11-2023
Вася (15:43:00 13-11-2023) Вы не правы, шильдики как раз идут в отдельном пакетике вмес... ....и крепят их на исконно посконный сургуч.
11:26:13 13-11-2023
Гость (11:01:58 13-11-2023) Самолёт предназначен в первую очередь для экспорта, поэтому ... Все равно придумают. Что-нибудь на "F", скорее всего, потому как истребитель. Flying dildo, например.
12:36:15 13-11-2023
Гость (11:01:58 13-11-2023) Самолёт предназначен в первую очередь для экспорта, поэтому ... Кстати, что там с экспортом Суперджета?
11:10:31 13-11-2023
На выставке был макет из фанёры, неужели уже воплотили в металл?
11:18:55 13-11-2023
Гость (11:10:31 13-11-2023) На выставке был макет из фанёры, неужели уже воплотили в мет... В металл не воплощали. Вы читать умеете? Стартовала подготовка к производству. Что тут не понятного? В рамках этого этапа на завод-изготовитель была передана переработанная с цветом замечаний вся конструкторская документация. Само производство даст первые летные экземпляры в 2025 году.
11:28:17 13-11-2023
Гость (11:18:55 13-11-2023) В металл не воплощали. Вы читать умеете? Стартовала подготов... Спасибо! Разъяснил дураку, что самолет пока в фанёрном обличии находится.
11:34:25 13-11-2023
Этот эстребитель будет истреблять деньги налогоплательщиков.
12:05:02 13-11-2023
а пока продлим срок эксплуатации кукурузников
14:08:35 13-11-2023
гость (12:05:02 13-11-2023) а пока продлим срок эксплуатации кукурузников... Кукурузник в своей нише незаменимый самолёт, как и автомобиль УАЗ, как и автомат Калашникова.
14:56:45 13-11-2023
Гость (14:08:35 13-11-2023) Кукурузник в своей нише незаменимый самолёт, как и автомобил... Не подскажете, кто их сейчас в России выпускает?
16:21:52 13-11-2023
Гость (14:08:35 13-11-2023) Кукурузник в своей нише незаменимый самолёт, как и автомобил... Так и то, уже умудряются ронять аннушку.
13:45:03 13-11-2023
Лучше бы гиперзвуковых ракет больше производили
13:47:31 13-11-2023
Как выяснилось в современной войне самолеты уже не так эффективны, их быстро сбивают. Гораздо эффективней дроны, которые стоят дешевле чем то, что их сбивает и ракеты
08:57:38 14-11-2023
Гость (13:47:31 13-11-2023) Как выяснилось в современной войне самолеты уже не так эффек... Я давно говорил, что на границе содержать овчарок- неправильно. Один выстрел- одна собака и враг прёт через границу картч с голыми бабами и ручки паркер... а если его за пятки касает свора той-терьеров? Этож патронов не напасёшься. Поэтому на границе и в полиции должны служить той-терьеры, чи-хуа-хуа, пекинесы и китайские хохлатые собаки... последние для того, чтобы нарушителя бесконтактно разрывало от смеха.