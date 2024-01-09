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В России началась тридемия гриппа, ОРВИ и COVID-19

Заболеваемость растет сразу по трем видам заболевания, но случаи перекрестного заражения фиксируются редко

09 января 2024, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России возникла тридемия – одновременное распространение сразу трех вирусов. Как сообщает газета "Известия", об этом заявили опрошенные эксперты.

Сейчас в РФ наблюдается подъем заболеваемости гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальной инфекцией, которая поражает дыхательные пути. При этом профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отметил, что врачи редко фиксируют заражение одного человека сразу несколькими заболеваниями.

Сейчас заболеваемость гриппом в России составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовый показатель более чем на 80%. Неделей ранее распространенность гриппа составляла 123 случая на 10 тысяч населения.

Как отметил профессор кафедры госпитальной терапии имени Пирогова Александр Карабиненко, с февраля-марта ситуация может улучшиться. Чтобы не подцепить вирус на пике заболеваемости и нагрузки на медицинскую систему, необходима заблаговременная вакцинация.

Коронавирус Эпидемия гриппа Здоровье ОРВИ и грипп

Комментарии 2

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Гость

08:16:22 10-01-2024

В России началась тридемия гриппа, ОРВИ и COVID-19 --- а на Украине нет?

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Светлана

13:29:43 10-01-2024

Гость (08:16:22 10-01-2024) В России началась тридемия гриппа, ОРВИ и COVID-19 --- а на ... Какое дело Вам до Украины? Откройте их новости и узнавайте.

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