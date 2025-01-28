В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей в ГАИ
Федеральная таможенная служба требует от владельцев "параллельных" машин доплату в сотни тысяч рублей
28 января 2025, 09:30, ИА Амител
Федеральная таможенная служба России начала массово требовать с автовладельцев доплатить в казну сотни тысяч рублей. Такие уведомления пришли тысячам граждан. В должников внезапно превратились обладатели машин, ввезенных по параллельному импорту. Об этом сообщает РБК Авто.
Выяснилось, что продавцы занижали стоимость авто в инвойсах – документах, представляющих собой одновременно счет-фактуру, платежку или товарную накладную. Это позволяло им значительно экономить при таможенном оформлении.
"Меньше рискует лишь тот, кто полностью контролировал процесс поставки и оформления автомобиля, и кому машину везли под заказ, кто лично участвовал в оплате за границей, в оформлении документов и утильсбора", – пояснил автокриминалист Максим Шелков.
Сейчас за проблему занижения инвойсов взялся отдел контроля Федеральной таможенной службы России. Документы могут проверять на протяжении трех лет с момента допуска автомобиля до эксплуатации в РФ.
О недоимке владельцы "параллельных" авто узнают внезапно. Сумма начислений ФТС зависит от того, насколько сильно был занижен инвойс и какие документы были сфальсифицированы. Средняя сумма доплаты в данный момент составляет 300-400 тыс. руб. При этом проверить предоставленные таможне документы и инвойсы покупатель не может. Эту информацию не выдают по первому требованию, поэтому она остается темным пятном, которое может неожиданно всплыть.
Если владелец авто не уплатит недоимку, электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) могут аннулировать.
"Дальше государственная система аннулирует регистрацию автомобиля, и человек, который купил машину за несколько миллионов рублей, фактически получает кусок металлолома. Никто не заинтересован в решении данной ситуации более конечного покупателя", – отмечает Шелков.
09:36:40 28-01-2025
Сюрприз однако😎🧐
09:47:59 28-01-2025
Сергей (09:36:40 28-01-2025) Сюрприз однако😎🧐... кроилово ведёт к попадалову
10:35:12 28-01-2025
Бгг (09:47:59 28-01-2025) кроилово ведёт к попадалову... А в чём "краилово"?
Человек пришёл в автосалон и купил автомобиль по рыночной стоимости.
А вас это видимо очень радует.
Не так обидно в автобусе ездить теперь?
09:48:41 28-01-2025
На хитрую попу нашёлся балтышок с винтом
09:49:34 28-01-2025
Государство продолжает о нас заботиться.
Логичным было бы взыскать деньги с тех кто занимался оформлением. Но есть ведь любимые граждане.
Можно вообще таких автовладельцев на СВО отправлять, чтоб остальным неповадно было
09:55:20 28-01-2025
ну а что хотели-то.
когда по кривым схемам ввозили машины с номерами AM, KG и KZ?
думали что государство за своими бабками не придет?
почему пошлину сразу не закладывали в свои расходы?
13:24:27 28-01-2025
Гость (09:55:20 28-01-2025) ну а что хотели-то.когда по кривым схемам ввозили машины... потому что у нас без юридических рисков только бомжи без имущества и без определенного рода деятельности. У вас наверно просто мало опыта в сделках по автомобилям и недвижимости - поэтому странно иметь мнение в вопросе в котором вы не разбираетесь.
10:16:28 28-01-2025
А кто нибудь внимательно прочитал-"При этом проверить предоставленные таможне документы и инвойсы покупатель не может."-т.е. любой кто ездит на иномарке может попасть под эту категорию
10:36:54 28-01-2025
гость (10:16:28 28-01-2025) А кто нибудь внимательно прочитал-"При этом проверить предос... А у этих комментаторов нет иномарок, переживать им не за что. А вот, что у соседа корова сдохла душу греет.
07:17:41 29-01-2025
Гость (10:36:54 28-01-2025) А у этих комментаторов нет иномарок, переживать им не за что... В этом и заключается широкая душа русского человека.
10:33:43 28-01-2025
Как же любим мы своих же сограждан.
"Краилово, мутные схемы, хитрые попы"
Это всё при том, что написано о том , что покупатели не знали схем как ввезён конкретно их автомобиль. И проверить их не возможно. Конечно, так им и надо , а то решили они видите ли на иномарках ездить.
Претензий к тем кто ввозил, вообще ни каких. То-же самое, что и когда отжимают автомобиль за то , что позапрошлый хозяин решил обанкротиться.
13:14:18 28-01-2025
Когда думаешь, "купить или не купить эту упаковку сосисок за 240 рублей? или обойдёмся на этой неделе без сосисок?", то сложно не позавидовать людям, у которых есть два лишних миллиона, чтобы безболезненно потратить их на машину, у которых эти деньги остались после всех расходов на себя и на детей, и они решили "А не прикупить ли мне машину?"
05:03:26 29-01-2025
Гость (13:14:18 28-01-2025) Когда думаешь, "купить или не купить эту упаковку сосисок за... о кредитах вы, видимо, не слышали
13:53:51 28-01-2025
это все обходится на раз. ПТСка меняется на левую с номерами и все
16:40:30 28-01-2025
Вам Москвич 3 и МОсквич 6 Давидыч сделал, Хавал в Туле, а вам люксы подавай, хотел люкса плати.
16:42:44 28-01-2025
гость (10:16:28 28-01-2025) А кто нибудь внимательно прочитал-"При этом проверить предос... нет никакой проблемы запросить данные документы у того у кого покупал и растамаживал. Везде просак вам мерещится.
17:22:05 28-01-2025
коля (16:42:44 28-01-2025) нет никакой проблемы запросить данные документы у того у ког... У вас с восприятием информации явно плохо-та цитата приведена из текста новости,а это слова автокриминалиста Шилкова,человека который знаком с этой сферой деятельности
12:23:03 29-01-2025
Если в Китае машина стоит 900 тыс. руб., то чтобы легализовать её в эрэфии нужно заплатить "государству" 1.5 ляма пошлин, сборов и акцизов. В итоге со всеми накрутка и она будет стоить 3 ляма. Захотел купить иномарку? Купи в начале две таких же путенским олигархам.