В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей в ГАИ

Федеральная таможенная служба требует от владельцев "параллельных" машин доплату в сотни тысяч рублей

28 января 2025, 09:30, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

Федеральная таможенная служба России начала массово требовать с автовладельцев доплатить в казну сотни тысяч рублей. Такие уведомления пришли тысячам граждан. В должников внезапно превратились обладатели машин, ввезенных по параллельному импорту. Об этом сообщает РБК Авто.

Выяснилось, что продавцы занижали стоимость авто в инвойсах – документах, представляющих собой одновременно счет-фактуру, платежку или товарную накладную. Это позволяло им значительно экономить при таможенном оформлении.

"Меньше рискует лишь тот, кто полностью контролировал процесс поставки и оформления автомобиля, и кому машину везли под заказ, кто лично участвовал в оплате за границей, в оформлении документов и утильсбора", – пояснил автокриминалист Максим Шелков.

Сейчас за проблему занижения инвойсов взялся отдел контроля Федеральной таможенной службы России. Документы могут проверять на протяжении трех лет с момента допуска автомобиля до эксплуатации в РФ.

О недоимке владельцы "параллельных" авто узнают внезапно. Сумма начислений ФТС зависит от того, насколько сильно был занижен инвойс и какие документы были сфальсифицированы. Средняя сумма доплаты в данный момент составляет 300-400 тыс. руб. При этом проверить предоставленные таможне документы и инвойсы покупатель не может. Эту информацию не выдают по первому требованию, поэтому она остается темным пятном, которое может неожиданно всплыть.

Если владелец авто не уплатит недоимку, электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) могут аннулировать.