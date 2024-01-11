В России начали принимать предзаказы на шлем Apple Vision Pro за 800 тысяч рублей

Доверять таким объявлениям не стоит

11 января 2024, 14:28, ИА Амител

Фото: Apple

На сайтах объявлений начали появляться первые сообщения перекупщиков о приеме предзаказов на шлем Apple Vision Pro, пишет iPhones.ru.

Средняя стоимость составляет 400 тысяч рублей, но один из продавцов запросил за товар в два раза больше – 800 тысяч.

Официальные предзаказы гарнитуры смешанной реальности при этом стартуют только 19 января, а в продаже устройство появится 2 февраля.

"Все продавцы обещают добыть шлемы в США в первые дни продаж и привезти их в ближайшее время в Россию по предзаказам", – отмечает издание.

Тем не менее редакция призывает не доверять авторам подобных объявлений по двум причинам:

среди них могут быть мошенники;

пока неизвестно, как будет работать шлем за пределами США, поскольку официальные продажи стартуют только в этой стране.

Что такое Apple Vision Pro

Vision Pro – шлем смешанной реальности, разработанный компанией Apple. Гаджет был представлен в июне 2023 года на конференции WWDC.

Устройство можно использовать для просмотра фильмов, общения и работы. По задумке создателей, такая гарнитура может заменить даже компьютер.

Управление интерфейсом здесь осуществляется глазами, голосом и жестами рук. Для этого девайс оборудован камерами, сенсорами и микрофонами. Также Vision Pro укомплектован сканером глаз для безопасности и съемным аккумулятором – одного заряда хватит на два часа работы.

Цена на новинку составила 3499 долларов (≈314,5 тыс. рублей по курсу).

Кадры с презентации Apple