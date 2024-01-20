В России начали продавать бензин в рассрочку
Пока только в АЗС "Газпромнефти"
20 января 2024, 16:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Альфа-Банк, сервис оплаты покупок по частям "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили на автозаправках покупку топлива в рассрочку.
Как пишет "Прайм", в момент заправки клиенту нужно оплатить в приложении "Газпромнефти" только 25% стоимости заказа, а остальное – тремя равными платежами раз в две недели.
Услуга доступна держателям карт любого российского банка.
16:34:44 20-01-2024
Да уж...
18:24:20 20-01-2024
Пусть западные партнёры обзавидуются
18:55:45 20-01-2024
Капитализм все. На финишной черте.
14:15:06 21-01-2024
Гость (18:55:45 20-01-2024) Капитализм все. На финишной черте.... где вы капитализм увидели?
13:37:16 22-01-2024
Так скоро опять до карточек докатимся.