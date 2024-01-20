В России начали продавать бензин в рассрочку

Пока только в АЗС "Газпромнефти"

20 января 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Альфа-Банк, сервис оплаты покупок по частям "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили на автозаправках покупку топлива в рассрочку.

Как пишет "Прайм", в момент заправки клиенту нужно оплатить в приложении "Газпромнефти" только 25% стоимости заказа, а остальное – тремя равными платежами раз в две недели.

Услуга доступна держателям карт любого российского банка.