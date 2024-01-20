НОВОСТИОбщество

В России начали продавать бензин в рассрочку

Пока только в АЗС "Газпромнефти"

20 января 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Альфа-Банк, сервис оплаты покупок по частям "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили на автозаправках покупку топлива в рассрочку.

Как пишет "Прайм", в момент заправки клиенту нужно оплатить в приложении "Газпромнефти" только 25% стоимости заказа, а остальное – тремя равными платежами раз в две недели.

Услуга доступна держателям карт любого российского банка.

банки Топливо

Комментарии 5

Avatar Picture
Гена

16:34:44 20-01-2024

Да уж...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:20 20-01-2024

Пусть западные партнёры обзавидуются

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:45 20-01-2024

Капитализм все. На финишной черте.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:06 21-01-2024

Гость (18:55:45 20-01-2024) Капитализм все. На финишной черте.... где вы капитализм увидели?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:16 22-01-2024

Так скоро опять до карточек докатимся.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров