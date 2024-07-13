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В России начнут взимать туристический налог с 2025 года

Его не будут уплачивать некоторые категории граждан — например, участники СВО

13 июля 2024, 08:33, ИА Амител

Туристы на Алтае / Фото: unsplash.com
Туристы на Алтае / Фото: unsplash.com

Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который заменит собой туристический сбор. Об этом пишет ТАСС.

Налог распространится на всю страну, при этом муниципалитеты будут вправе определять размеры ставок либо отказаться от этой идеи.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Его не будут взимать с некоторых категорий граждан – например, с участников СВО.

Планируется, что ставка налога будет постепенно увеличиваться с 1% в 2025 году до 5% от стоимости проживания в 2029-м.

Туризм налоги

Комментарии 8

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Гость

09:48:09 13-07-2024

Нам надо больше налогов. Налог на жизнь, налог на смерть, налог на все. Возрадуйтесь. Великая страна. Великая...

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Musik

23:39:55 13-07-2024

Гость (09:48:09 13-07-2024) Нам надо больше налогов. Налог на жизнь, налог на смерть, на... Вы в теме или просто потрещать?

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Гость

09:33:51 14-07-2024

Musik (23:39:55 13-07-2024) Вы в теме или просто потрещать? ... Ну ты же в каждой теме трещищ по поводу и без повода. А другим нельзя что ли.

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Григорий

10:38:50 13-07-2024

Во как... Не битьем так катаньем...

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Гость

12:11:23 13-07-2024

Если Бог хочет наказать правителя, то Он, лишает его разума. Если бы избирали на один срок, то такой гадости не было бы.

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Оля

13:08:58 13-07-2024

Надо брать налог, если человек 5 раз за год отдыхает, а не раз в 5 лет! Как с детскими путевками в лагерь: на 1 путевку есть поддержка от государства, хочешь еще раз поехать- плати полную стоимость...

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Олег

15:43:06 13-07-2024

С находящихся в коммандировке тоже брать будут?
Голодают власти , новое наедалово потребовалось.

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Гость

15:59:09 13-07-2024

так и сейчас берут, часто бываю по работе в краснодарском крае, плачу туристрический сбор как все

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