В России начнут взимать туристический налог с 2025 года

Его не будут уплачивать некоторые категории граждан — например, участники СВО

13 июля 2024, 08:33, ИА Амител

Туристы на Алтае / Фото: unsplash.com

Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который заменит собой туристический сбор. Об этом пишет ТАСС.

Налог распространится на всю страну, при этом муниципалитеты будут вправе определять размеры ставок либо отказаться от этой идеи.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Его не будут взимать с некоторых категорий граждан – например, с участников СВО.

Планируется, что ставка налога будет постепенно увеличиваться с 1% в 2025 году до 5% от стоимости проживания в 2029-м.