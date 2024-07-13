В России начнут взимать туристический налог с 2025 года
Его не будут уплачивать некоторые категории граждан — например, участники СВО
13 июля 2024, 08:33, ИА Амител
Туристы на Алтае / Фото: unsplash.com
Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который заменит собой туристический сбор. Об этом пишет ТАСС.
Налог распространится на всю страну, при этом муниципалитеты будут вправе определять размеры ставок либо отказаться от этой идеи.
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Его не будут взимать с некоторых категорий граждан – например, с участников СВО.
Планируется, что ставка налога будет постепенно увеличиваться с 1% в 2025 году до 5% от стоимости проживания в 2029-м.
09:48:09 13-07-2024
Нам надо больше налогов. Налог на жизнь, налог на смерть, налог на все. Возрадуйтесь. Великая страна. Великая...
23:39:55 13-07-2024
Гость (09:48:09 13-07-2024) Нам надо больше налогов. Налог на жизнь, налог на смерть, на... Вы в теме или просто потрещать?
09:33:51 14-07-2024
Musik (23:39:55 13-07-2024) Вы в теме или просто потрещать? ... Ну ты же в каждой теме трещищ по поводу и без повода. А другим нельзя что ли.
10:38:50 13-07-2024
Во как... Не битьем так катаньем...
12:11:23 13-07-2024
Если Бог хочет наказать правителя, то Он, лишает его разума. Если бы избирали на один срок, то такой гадости не было бы.
13:08:58 13-07-2024
Надо брать налог, если человек 5 раз за год отдыхает, а не раз в 5 лет! Как с детскими путевками в лагерь: на 1 путевку есть поддержка от государства, хочешь еще раз поехать- плати полную стоимость...
15:43:06 13-07-2024
С находящихся в коммандировке тоже брать будут?
Голодают власти , новое наедалово потребовалось.
15:59:09 13-07-2024
так и сейчас берут, часто бываю по работе в краснодарском крае, плачу туристрический сбор как все