В России научились регенерировать костную ткань
Проект реализуется в рамках стратегического проекта "Таргетная тераностика"
04 июля 2024, 17:46, ИА Амител
Технологию выращивания соссюреи спорной – растения, благоприятно влияющего на регенерацию костной ткани, разработали в СибГМУ. Это необходимо для исследований и создания препаратов на его основе, пишет ТАСС.
По словам ученых, в СибГМУ разработали технологию выращивания этого растения в собственном питомнике с использованием метода гидропоники, а также культивируя клетки и каллусные ткани. Это позволит получать сырье для исследований в течение всего года.
Хелидоновая кислота, выделяемая из соссюреи, используется для получения соединения, ускоряющего процесс регенерации костной ткани. В чистом виде она кристаллизуется, что позволяет использовать ее не только как лекарственное средство, но и как костнопластический материал.
Проект реализуется в рамках стратегического проекта "Таргетная тераностика" программы развития "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".
17:54:43 04-07-2024
Круто. Может и органы научатся регенерировать
18:08:13 04-07-2024
Гость (17:54:43 04-07-2024) Круто. Может и органы научатся регенерировать...
Или хотя бы просто удлинять...
09:39:01 05-07-2024
Гость (18:08:13 04-07-2024) Или хотя бы просто удлинять...... а если в рюки вставить зубы от вил - получится человек росомаха.
полезная вещь - ему будет удобно картошку копать
14:07:15 05-07-2024
Мусик (09:39:01 05-07-2024) а если в рюки вставить зубы от вил - получится человек росом... Но неудобно рукоблудить...
07:31:31 05-07-2024
Если органы научаться регенерировать, настанет вечная молодость
13:53:29 05-07-2024
Гость (07:31:31 05-07-2024) Если органы научаться регенерировать, настанет вечная молодо... В молодости органы менять?
12:36:55 05-07-2024
За бугром это в ходу уже десятки лет.
14:08:49 05-07-2024
Хорошо. Теперь и у нас будет.