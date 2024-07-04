В России научились регенерировать костную ткань

Проект реализуется в рамках стратегического проекта "Таргетная тераностика"

04 июля 2024, 17:46, ИА Амител

Кости / Фото: pxhere.com/ru/photo/726874

Технологию выращивания соссюреи спорной – растения, благоприятно влияющего на регенерацию костной ткани, разработали в СибГМУ. Это необходимо для исследований и создания препаратов на его основе, пишет ТАСС.

По словам ученых, в СибГМУ разработали технологию выращивания этого растения в собственном питомнике с использованием метода гидропоники, а также культивируя клетки и каллусные ткани. Это позволит получать сырье для исследований в течение всего года.

Хелидоновая кислота, выделяемая из соссюреи, используется для получения соединения, ускоряющего процесс регенерации костной ткани. В чистом виде она кристаллизуется, что позволяет использовать ее не только как лекарственное средство, но и как костнопластический материал.

Проект реализуется в рамках стратегического проекта "Таргетная тераностика" программы развития "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".