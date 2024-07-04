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В России научились регенерировать костную ткань

Проект реализуется в рамках стратегического проекта "Таргетная тераностика"

04 июля 2024, 17:46, ИА Амител

Кости / Фото: pxhere.com/ru/photo/726874
Кости / Фото: pxhere.com/ru/photo/726874

Технологию выращивания соссюреи спорной – растения, благоприятно влияющего на регенерацию костной ткани, разработали в СибГМУ. Это необходимо для исследований и создания препаратов на его основе, пишет ТАСС.

По словам ученых, в СибГМУ разработали технологию выращивания этого растения в собственном питомнике с использованием метода гидропоники, а также культивируя клетки и каллусные ткани. Это позволит получать сырье для исследований в течение всего года.

Хелидоновая кислота, выделяемая из соссюреи, используется для получения соединения, ускоряющего процесс регенерации костной ткани. В чистом виде она кристаллизуется, что позволяет использовать ее не только как лекарственное средство, но и как костнопластический материал.

Проект реализуется в рамках стратегического проекта "Таргетная тераностика" программы развития "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".

Ученые

Комментарии 8

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Гость

17:54:43 04-07-2024

Круто. Может и органы научатся регенерировать

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Гость

18:08:13 04-07-2024

Гость (17:54:43 04-07-2024) Круто. Может и органы научатся регенерировать...
Или хотя бы просто удлинять...

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Мусик

09:39:01 05-07-2024

Гость (18:08:13 04-07-2024) Или хотя бы просто удлинять...... а если в рюки вставить зубы от вил - получится человек росомаха.
полезная вещь - ему будет удобно картошку копать

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Гость

14:07:15 05-07-2024

Мусик (09:39:01 05-07-2024) а если в рюки вставить зубы от вил - получится человек росом... Но неудобно рукоблудить...

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Гость

07:31:31 05-07-2024

Если органы научаться регенерировать, настанет вечная молодость

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Гость

13:53:29 05-07-2024

Гость (07:31:31 05-07-2024) Если органы научаться регенерировать, настанет вечная молодо... В молодости органы менять?

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Гость

12:36:55 05-07-2024

За бугром это в ходу уже десятки лет.

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Гость

14:08:49 05-07-2024

Хорошо. Теперь и у нас будет.

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