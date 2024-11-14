В России назвали лидеров цифровой безопасности среди операторов связи

Эксперты выяснили, какие операторы активнее защищают своих абонентов

14 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Мобильный телефон / Фото: unsplash.com

Аналитики компании J'son Partners Consulting* назвали лидеров цифровой безопасности по итогам ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. Анализировали функциональность и полноту решений цифровой защиты пользователей.

Первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились билайн, МегаФон, Яндекс и T2*. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK*.

Эксперты отметили, что сейчас отечественные цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и нарушением конфиденциальности информации. Например, функция "Уведомление об утечке данных" у МТС, Сбера и T2 позволяет отслеживать данные абонента при несанкционированном доступе к ним и попадании в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

"Только за прошедшее лето в Алтайском крае с помощью антиспам-решений заблокировано более 15 миллионов звонков, что в два раза больше, чем годом ранее. Такие сервисы не только помогают распознать спам и нежелательные звонки, но и могут сообщить о потенциальной утечке данных", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Добавим, что, по данным ВЦИОМ на февраль текущего года, 67% жителей страны последние 6-12 месяцев сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Это обуславливает потребность в развитии системы цифровой защиты. В ответ на спрос разработчики оперативно внедряют новые функции для защиты персональных данных.

* J'son Partners Consulting ("ДжейСон Партнерс Консалтинг"); T2 ("Тэ2"); VK ("ВиКей")