В России не хватает опытных IT-кадров

Выпускники вузов закрывают лишь 5-10% потребности рынка

13 октября 2024, 14:55, ИА Амител

Программирование / Фото: pxhere.com/ru/photo/596253

Российские IT-компании испытывают нехватку кадров, особенно в разработке ПО для критической информационной инфраструктуры. Бизнесу и вузам необходимо создавать обучающие проекты для школьников, студентов и сотрудников без опыта, заявил ТАСС гендиректор холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Он отметил, что в 2023 году для развития IT-отрасли в России требовалось 500-700 тыс. специалистов, а выпускники вузов закрывают лишь 5-10% потребности рынка.

Фетисов подчеркнул, что спрос на опытных специалистов возрастает из-за ускоренного перехода на отечественные решения и проектов по импортозамещению, особенно в области разработки ПО для критической инфраструктуры.

Он добавил, что найти квалифицированных сотрудников становится сложнее. Однако T1, партнер ключевых производителей и разработчиков в сфере IT, увеличил штат с 16 тыс. до 23 тыс. в 2023 году, в том числе за счет обучающих программ для начинающих специалистов.

Фетисов считает, что для решения проблемы дефицита кадров бизнесу, учебным учреждениям и государству необходимо создавать совместные образовательные проекты для школьников, студентов и сотрудников без опыта. Это поможет начинающим специалистам получить практический опыт.