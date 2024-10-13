В России не хватает опытных IT-кадров
Выпускники вузов закрывают лишь 5-10% потребности рынка
13 октября 2024, 14:55, ИА Амител
Российские IT-компании испытывают нехватку кадров, особенно в разработке ПО для критической информационной инфраструктуры. Бизнесу и вузам необходимо создавать обучающие проекты для школьников, студентов и сотрудников без опыта, заявил ТАСС гендиректор холдинга Т1 Алексей Фетисов.
Он отметил, что в 2023 году для развития IT-отрасли в России требовалось 500-700 тыс. специалистов, а выпускники вузов закрывают лишь 5-10% потребности рынка.
Фетисов подчеркнул, что спрос на опытных специалистов возрастает из-за ускоренного перехода на отечественные решения и проектов по импортозамещению, особенно в области разработки ПО для критической инфраструктуры.
Он добавил, что найти квалифицированных сотрудников становится сложнее. Однако T1, партнер ключевых производителей и разработчиков в сфере IT, увеличил штат с 16 тыс. до 23 тыс. в 2023 году, в том числе за счет обучающих программ для начинающих специалистов.
Фетисов считает, что для решения проблемы дефицита кадров бизнесу, учебным учреждениям и государству необходимо создавать совместные образовательные проекты для школьников, студентов и сотрудников без опыта. Это поможет начинающим специалистам получить практический опыт.
15:06:00 13-10-2024
В России не хватает опытных IT-кадров
Выпускники вузов закрывают лишь 5-10% потребности рынка---- хехе. а каким боком выпускники вузов относятся к опытным кадрам😂
15:18:17 13-10-2024
- "Фетисов подчеркнул, что спрос на опытных специалистов возрастает из-за ускоренного перехода на отечественные решения и проектов по импортозамещению, особенно в области разработки ПО для критической инфраструктуры." --- Значит и тут профукаем кибернетику, остается цап царап.
19:06:36 13-10-2024
Куда-то делись наверное...
19:32:59 13-10-2024
Таджики вам в помощ.
20:15:12 13-10-2024
В России не хватает учителей, врачей, опытных и не опытных специалистов многих профессий. Это тупик.
23:24:57 13-10-2024
Гость (20:15:12 13-10-2024) В России не хватает учителей, врачей, опытных и не опытных с... В России когда то, лет 30 назад, сельское хозяйство называли "Черной дырой". А сейчас - лидеры мирового рынка.
Так и с кадрами будет.
Так что не нойте о России.
Лучше о своей стране парьтесь... :))
10:20:31 14-10-2024
А начинать нужно с токарей, плотников, фрезеровщиков...В стране нет не только ITкадров, но и базы для них...Нет своих компьютеров, своих процессоров, своих операционок, своих серверов, своего интернета...Даже замены для ютуба и дискорда нет!!! Нет своих программ типа корела, фотошопа, ворда, экселя, редакторов музыки и видео...Всё это результат "грамотной" политики государства с 90-х годов...Вся радиопромышленность разрушена и уничтожена...Телефонов своих НЕТ!!!!
10:29:17 14-10-2024
Гость (23:24:57 13-10-2024) В России когда то, лет 30 назад, сельское хозяйство называли... Чего лидеры? Это вывод на основе продажи зерна за бугор? Так скот весь уничтожили, кормить некого...А урожаи как были никакие, так и есть...А кроме того весь посевной и даже яйца - импортные...ВСЕ НИИ уничтожены или на грани уничтожения...Оставшиеся на плаву занимаются осваиванием бюджета, производя фуфломицины и фуфловакцины...
18:09:18 14-10-2024
Гость (23:24:57 13-10-2024) В России когда то, лет 30 назад, сельское хозяйство называли... Чего-чего лидеры?\
Видел я, в каком состоянии сельское хозяйство в РФ находится. Остатки советских коровников на руинах некогда огромных совхозов догнивают в лесополосах.
И вообще, логика из серии "Если реки по весне разливаются, значит, и кадров будет больше". Софистика от слова "совсем".
08:36:56 14-10-2024
Такое вот оно импортозамещение: где раньше справлялся один итшник теперь требуется три
11:14:01 14-10-2024
Поднимают экономику за бугром.
23:53:41 14-10-2024
Я на php написал кучу решений, почти 20 лет в теме.
Год сижу без работы. Стал тупо нищим, уже забыл, когда нормально питался… Поставил себе сначала 250к зарплаты, потом 230к, потом 200. Летом ещё были собеседования, к осени стало совсем плохо.
Вакансии от одних и тех же компаний висят месяцами. Пишут фантастические суммы, например 300-350, а когда откликается с запросом в 250-200 прилетает моментальный отказ.
Там, где собеседовался, вообще жесть: ищут специалиста с компетенцией чата жпт, который имеет знания на 3 отдела. Могут спросить что угодно. Твой рабочий многолетний стаж вообще никого не интересует.
Сейчас устроился на работу по знакомству, к тем, с кем раньше работал. Если бы не они, то уже готовился идти в доставку работать — скачал себе приложение для курьеров….
Т.е. «на собесах редкость» не потому что с руками отрывают, а потому что даже на собеседования редко зовут, с нулевым выхлопом. В 2024 без знакомств в айти не устроиться, если только на копеечные зарплаты дешевле курьера. А человек выше уже был готов курьером работать, т.е. там ему предложили больше, чем в айти без знакомств. И есть большая вероятность, что ему все равно придется стать курьером, так как на новой работе могут урезать зп, зная, что за забором очередь демпингующих вайтишников.