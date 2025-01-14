В России новые автомобили резко подорожали с начала 2025 года

С 1 января их стоимость увеличилась на 1,5-5%

14 января 2025, 12:05, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Для российского авторынка 2025 год начался с повышения цен на новые автомобили. С января они выросли на 1,5-5% по ряду моделей. Главными причинами стали перекладывание утильсбора в стоимость авто, а также волатильность курса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Речь идет как о китайских моделях, так и о российской Lada, цены на которую повышены в среднем на 1,8%", – отмечают эксперты.

По словам специалистов, сейчас на рынке новых автомобилей происходит отмена акций и скидок. При этом цены на новый модельный год изменяются: рост достигает 4-5%.

Больше всего дорожают автомобили брендов, у которых оставались запасы на складах в конце 2024 года.

Ряд дилеров и экспертов ожидают дальнейшего роста цен из-за инфляции, утильсбора, курса валюты и высокой ставки. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предполагают, что машины подорожают не менее чем на 10% по итогам января – февраля.

Также эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократятся на 15% в годовом выражении и опустятся до уровня 1,4 млн единиц.