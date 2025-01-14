В России новые автомобили резко подорожали с начала 2025 года
С 1 января их стоимость увеличилась на 1,5-5%
14 января 2025, 12:05, ИА Амител
Для российского авторынка 2025 год начался с повышения цен на новые автомобили. С января они выросли на 1,5-5% по ряду моделей. Главными причинами стали перекладывание утильсбора в стоимость авто, а также волатильность курса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Речь идет как о китайских моделях, так и о российской Lada, цены на которую повышены в среднем на 1,8%", – отмечают эксперты.
По словам специалистов, сейчас на рынке новых автомобилей происходит отмена акций и скидок. При этом цены на новый модельный год изменяются: рост достигает 4-5%.
Больше всего дорожают автомобили брендов, у которых оставались запасы на складах в конце 2024 года.
Ряд дилеров и экспертов ожидают дальнейшего роста цен из-за инфляции, утильсбора, курса валюты и высокой ставки. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предполагают, что машины подорожают не менее чем на 10% по итогам января – февраля.
Также эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократятся на 15% в годовом выражении и опустятся до уровня 1,4 млн единиц.
12:22:13 14-01-2025
на 1,5 % -- резко
12:23:20 14-01-2025
Ох уж эти западные партнёры
12:27:51 14-01-2025
китайские одноразовые машины, с лкп, которое гниет прямо с завода, и так по цене 7-8 летних лексов, на которых еще 15 лет можно кататься и горя не знать.
кто ваши хуньсуньчаи за такие деньги покупать-то будет
12:46:57 14-01-2025
Гость (12:27:51 14-01-2025) китайские одноразовые машины, с лкп, которое гниет прямо с з... Прям лако-красочное покрытие гниет? Оно еще поди и ржавеет с момента выезда за ворота завода? Ребятишки, ну смогли вы сдать ЕГЭ на 65 баллов суммарно, но не несите свою глупость в люди. Или подписывайтесь, чтоб вас только работа дворника ждала...
12:51:28 14-01-2025
Гость (12:46:57 14-01-2025) Прям лако-красочное покрытие гниет? Оно еще поди и ржавеет с... у таких как вы менеджеров автосалона, чудные метаморфозы происходят.
продавая авто вы один, а когда человек приезжает за гарантийным ремонтом - вы другой ))
прям биполярочка.
а про егэ, вьюнош, мне рассказывать не надо, в мое время его еще не было.
13:21:05 14-01-2025
Гость (12:51:28 14-01-2025) у таких как вы менеджеров автосалона, чудные метаморфозы про... Да вы ж, мамкина обиженка... Я закончил школу в конце 80-х. Но вот как гниет ЛКП, так и не видел ни разу, за свои более 30 лет пользования автомобилями... Как металл ржавеет наблюдал и переваривал пороги и крылья. Но как краска гниет ни разу не видел. Так что биполярочка у вас все таки.
13:24:40 14-01-2025
Гость (13:21:05 14-01-2025) Да вы ж, мамкина обиженка... Я закончил школу в конце 80-х. ...
я уже понял, что шум у тебя в голове.
можешь дальше не надрываться
13:29:44 14-01-2025
Гость (13:24:40 14-01-2025) я уже понял, что шум у тебя в голове.можешь дальше н... Предпочел слиться, а не на вопрос ответить? Ожидаемо. Облей себя ЛКП и начинай гнить.
15:00:41 14-01-2025
Гость (12:27:51 14-01-2025) китайские одноразовые машины, с лкп, которое гниет прямо с з... Просто не все готовы за 3-4 миллиона покупать десятилетний авто. Для нас это огромная сумма, для многих это ещё и кредит на несколько лет.
А найти хороший живой авто б/у даже за такую сумму очень сложно. Не будучи специалистом в этом деле, вообще практически не возможно
13:21:55 14-01-2025
Китайцы делают и очень хорошие аппараты, включая авто. Вопрос в другом, что закупают наши спекулянты? Что подешевле, да задаром..
13:28:41 14-01-2025
Гость (13:21:55 14-01-2025) Китайцы делают и очень хорошие аппараты, включая авто. Вопро... "Спекулянты" как вы говорите, закупают,то что может купить гражданин РФ.
Мало нам санкций, нас внутри стараются добить. Таможня, утильсборы, налоги. И вот Автомобиль который в Китае стоит миллион у нас стоит уже три. По этот шумок и наш легендарный АвтоВАЗ цену поднимает
14:22:51 14-01-2025
Гость (13:28:41 14-01-2025) "Спекулянты" как вы говорите, закупают, то что может купить г... Могу точно сказать по радиодеталям, закупаемые Эскором. Из 10 электролитов может не оказаться ни одного качественного, где емкость под предел, где утечки, лин. сопр.. .. Те же полупроводники имеют подложку, от которой зависит охлаждение намного меньшую, чем надо. Про сопротивлюшки разговор отдельный-плюс минус км. В проводах частенько нет меди от слова совсем. Как и в некоторых лит-ион. аккумах засыпан песок. Наши дельцы покупают брак, который здесь можно продать. Печально. Но это не значит, что все похожи на наших жуликов, и китайские вещи из дерьма и палок... Полетели бы тогда они в космос!
14:57:12 14-01-2025
Гость (14:22:51 14-01-2025) Могу точно сказать по радиодеталям, закупаемые Эскором. Из ... Так точна та же ситуация, если они привезут фирменное и качественное. Да к тому же не из Китая. Ни кто не будет это покупать и бизнес можно сварачивать.
Дело не в том, что они жадные капиталисты. Спрос по прежнему рождает предложение
13:34:26 14-01-2025
Гость (13:21:55 14-01-2025) Китайцы делают и очень хорошие аппараты, включая авто. Вопро...
цыплят осенью считают.
хорошие они аппараты делают или нет, можно будет судить, когда эти аппараты лет десять по России покатаются.
вскроются болячки, нюансы ремонта и обслуживания и станет понятна реальная стоимость владения с учетом амортизации.
а сейчас имеем что имеем - турбированный ексид с роботом за 4.5 и лексус эрыкс 17года за 4.5.
только на этом лексусе я еще десять лет отъезжу и потом продам нормально.
13:40:10 14-01-2025
Сегодня поднимут, завтра опустят, такое дерьмо долго не будет хранится.
14:06:07 14-01-2025
" Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек как никто из живых существ любит себе создавать дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Мысль о том, что пять с половиной тысяч рублей попросту брошены на мостовой и к тому же снабжены колёсами, может отравить любую счастливую жизнь." (с)
14:12:52 14-01-2025
ППШариков (14:06:07 14-01-2025) " Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить, и каждый, у ... Зигзаг удачи. Золотые слова.
14:36:21 14-01-2025
Гость (14:12:52 14-01-2025) Зигзаг удачи. Золотые слова.... Да нет это бриллиантовая рука
15:27:16 14-01-2025
Гость (14:36:21 14-01-2025) Да нет это бриллиантовая рука... Сдаюсь. Берегись китайского автомобиля.
14:37:10 14-01-2025
Гость (14:12:52 14-01-2025) Зигзаг удачи. Золотые слова.... "«Береги́сь автомоби́ля» — советская чёрно-белая детективная трагикомедия, снятая в 1966 году режиссёром Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм»." (с)