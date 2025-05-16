В России обновят более 1500 школ и детских садов по программе "Единой России"
Также планируют построить и новые образовательные учреждения
16 мая 2025, 15:00, ИА Амител
В 2025 году по совместной программе "Единой России" и Минпросвещения РФ в регионах проведут капитальный ремонт свыше 1500 образовательных учреждений. Кроме того, планируют построить 67 новых школ и 57 детских садов, большинство из которых введут в эксплуатацию в 2026–2027 годах. Ход реализации программы обсудили на профильном совещании Всероссийского штаба.
Общественные штабы "Единой России" совместно с депутатами Госдумы, сенаторами от партии и педагогами ведут контроль над процессом модернизации на всех этапах.
"Изначально закладываются серьезные проектные решения – как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делают сегодня при проведении капремонта", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Он добавил, что с окончанием учебного года ремонт войдет в активную фазу, и важно максимально эффективно провести летний период, чтобы успеть сдать объекты к 1 сентября.
Несмотря на положительные результаты, в ряде регионов возникли задержки – 17 субъектов пока не подписали контракты на проведение ремонтных работ. В некоторых случаях документы находятся на стадии подписания, а по ряду объектов конкурсные процедуры еще не объявлены. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с представителями этих регионов планируют провести отдельные совещания для решения проблем.
Отметим, что проект обновления образовательных учреждений по всей стране – часть народной программы "Единой России". За период с 2019 по 2024 год построили более 1600 объектов и отремонтировали более 5000.
15:29:58 16-05-2025
Элементарные вещи, которые должны делаться само собой, приравняли к своей программе. Также и дороги, медицину и т. д., и т. п.
Молодцы, что скажешь((((((
16:53:03 16-05-2025
А "Единая Россия" из собственного бюджета партии выделила дополнительные средства или просто примазывается к тому, что и так должно делать государство в рамках социальной политики за счет госбюджета?
18:14:33 16-05-2025
у нас садик так обновили, чисто ВНЕШНЕ, ребенок кафель задел, на нее стена РУХНУЛА!! отклеился шмат от стены и перепугал и поцарапал осколком руку в кровь!!! ездили в травм-пункт, куча нервов и времени и страдания ребенка!!! КТО приемку осуществляет, КТО контролирует качество???
20:58:45 16-05-2025
Гость (18:14:33 16-05-2025) у нас садик так обновили, чисто ВНЕШНЕ, ребенок кафель задел... Этого персонажа зовут НИКТО. Его никто не видел и никто не знает, но он контролирует выполнение работ и получает за это деньги из казны. Так было с ФОКом, с развязкой на Змеиногорском, со школами, с дорогами, с ЖКХ и коммуналкой вообще.