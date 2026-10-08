В России переход вузов к новой модели образования завершится до 2030 года
Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 вузов
08 октября 2026, 11:03, ИА Амител
Министерство науки и высшего образования РФ планирует завершить переход на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
По словам министра, по отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки необходимые изменения должны быть реализованы уже к 2027/2028 учебному году.
Новая система высшего образования внедряется в рамках пилотного проекта, который стартовал в 2023 году. В настоящее время в нем участвуют 17 вузов. Модель предполагает двухуровневую подготовку: студенты получают сначала базовое, а затем специализированное высшее образование.
Ранее Минобрнауки анонсировало масштабные изменения в правилах приема в вузы. Изменения затрагивают перечень вступительных испытаний, систему индивидуальных достижений, правила для олимпиад и платного обучения.
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