В России переведут зачетки и студенческие билеты в электронный вид

Пока в формате эксперимета

22 апреля 2024, 17:27, ИА Амител

Студентка / Источник фото: unsplash.com

В России с 25 апреля начнется эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Он продлится до 31 декабря 2025 года.

Как сообщили в телеграм-канале кабмина, постановление об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов.

После перевода документов в электронный вид они появятся в личном кабинете на "Госуслугах" в виде QR-кода. Его можно будет использовать для входа в учебные заведения и для покупки льготных билетов на транспорт и различные мероприятия.