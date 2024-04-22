В России переведут зачетки и студенческие билеты в электронный вид
Пока в формате эксперимета
22 апреля 2024, 17:27, ИА Амител
В России с 25 апреля начнется эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Он продлится до 31 декабря 2025 года.
Как сообщили в телеграм-канале кабмина, постановление об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов.
После перевода документов в электронный вид они появятся в личном кабинете на "Госуслугах" в виде QR-кода. Его можно будет использовать для входа в учебные заведения и для покупки льготных билетов на транспорт и различные мероприятия.
"Электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них", – подчеркнули в правительстве.
09:15:21 23-04-2024
Да ладно! Наука же двигатель прогресса! В лабораториях ВУЗов должны быть только самые свежие и последние разработки)))