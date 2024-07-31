Эксперт считает, что у нововведения есть и обратная сторона

31 июля 2024, 22:37, ИА Амител

Ключи в двери / Фото: pxhere.com

В России планируют внедрить ипотечный стандарт, по которому будут работать банки и застройщики. За счет этого сделки должны стать менее рискованными, ведь часто из-за привлекательной рекламы заемщик может не видеть подводных камней. Об этом сообщает "АиФ".

При этом у нововведения есть и обратная сторона, отмечает член комитета по строительству "Деловой России" Владимир Прохоров. Он указал, что на фоне роста ипотечной ставки кредиты могут оказаться недоступными для массового покупателя.

Специалист подчеркнул, что ЦБ не первый год ведет борьбу с "серыми схемами". Сами по себе они не нарушают законы, однако реализуются вне федерального закона о долевом участии, когда деньги покупателей хранятся на застрахованных счетах эскроу.

"Одним из первых "звоночков" стало увеличение первоначального взноса по ипотеке, сначала до 20%, потом до 30%. То есть если раньше люди могли использовать на эти цели материнский капитал, то после изменений его стало не хватать. Многие были вынуждены отложить покупку, чтобы накопить недостающую сумму", – отметил Прохоров.

Застройщикам такое также было невыгодно. Они стали предлагать различные схемы – от переуступки договора долевого участия компанией, до кешбэков и сговоров с банками. Такие рискованные для покупателей схемы позволяли приобрести жилье, например, с нулевым первоначальным взносом. Простому покупателю сложно разобраться в таких подобных схемах. Та же траншевая ипотека хоть и предполагает использование счетов эскроу, но в конечном счете приводит к резкому возрастанию объемов платежей с каждым периодом.

Прохоров констатирует: ипотечный стандарт предполагает, что застройщики и банки не смогут применять подобные схемы. Однако документ вызывает вопросы в части формулировок. Неизвестно, будет он носить обязательный или рекомендательный характер.

"Обязательное применение стандарта приведет к тому, что на рынке для массового покупателя останется ипотека под очень высокий процент. С учетом "ключа" в 18% она может вырасти до 24%, что делает ее фактически недоступной для подавляющего большинства граждан. Мы уже наблюдаем падение интереса к ипотечным продуктам с начала июля в два раза", – заключил он.