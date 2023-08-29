В России подорожает шаурма до 300 рублей

Производители фастфуда несут убытки из дорожающей курицы

29 августа 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Производители шаурмы из-за подорожания куриного мяса собираются поднять цены на 10-15%, сообщают "Известия".

Как рассказал представитель одной из сетей, если в марте курятину закупали по 220 рублей за 1 кг, то уже с 1 августа за кило платят 330 рублей. При этом в некоторых регионах ценник и вовсе взлетел до 390 рублей.

Тем самым заведения намерены компенсировать эти расходы, и итоговая цена на фастфуд уже вскоре может составить от 210 до 300 рублей.

В Минсельхозе отметили, что подорожание курицы – явление сезонное, и уже в сентября стоимость снизится.