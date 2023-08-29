В России подорожает шаурма до 300 рублей
Производители фастфуда несут убытки из дорожающей курицы
29 августа 2023, 13:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Производители шаурмы из-за подорожания куриного мяса собираются поднять цены на 10-15%, сообщают "Известия".
Как рассказал представитель одной из сетей, если в марте курятину закупали по 220 рублей за 1 кг, то уже с 1 августа за кило платят 330 рублей. При этом в некоторых регионах ценник и вовсе взлетел до 390 рублей.
Тем самым заведения намерены компенсировать эти расходы, и итоговая цена на фастфуд уже вскоре может составить от 210 до 300 рублей.
В Минсельхозе отметили, что подорожание курицы – явление сезонное, и уже в сентября стоимость снизится.
14:01:51 29-08-2023
Щи да каша - пища наша, плюс серый хлебушек. Недорого и вкусно. И чаем Принцесса Нури все запить
14:59:51 29-08-2023
ГОСТЬ (14:01:51 29-08-2023) Щи да каша - пища наша, плюс серый хлебушек. Недорого и вкус... Ну, допустим, ваша. А я вот большой дядька, и привык питаться мясом. Я просто не могу набивать желудок пустой пищей. Кстати, в Питере сколько раз брал шаверму... Она какого-то чёрта дешевле, чем нашенская шаурма! И при этом никакой ненужной капусты для объёма. Кура и немного овощей, всё, как положено. Будто бы сам накрутил.
14:31:31 29-08-2023
Индекс шаурмы полез вверх вослед за долларом...
14:33:24 29-08-2023
Так пусть из свинины делают, она дешевле и вкуснее в шаурме... Можно из говядины. Альтернативы полно, да и дешевле...
14:57:36 29-08-2023
Буквально позавчера лопал шаурму в сети N, отдав за неё 330 ₽. Вкуснючая... То есть, получается, для меня она подешевеет? :) Для тех, кто не понял: новость, скорее всего, о самой дешёвой шаурме (где одна капуста, фи) самого маленького размера. Я всё-таки большой дядя, и такого малипусенького салатика мне не хватит наесться. Капусту вообще при заказе прошу убрать, кроме выхода продукции она ничего не даёт.
15:20:48 29-08-2023
ворчун (14:57:36 29-08-2023) Буквально позавчера лопал шаурму в сети N, отдав за неё 330 ... Не все любят в шаурма производственную антибиотиками выращенную курицу, я предпочитаю овощи в шаурма, а мясо хорошего я и дома нажарю.
15:52:04 29-08-2023
Гость (15:20:48 29-08-2023) Не все любят в шаурма производственную антибиотиками выращен... вот кстати соглашусь с вами, кура какая-то белёсая и безвкусная, а главное — ей не наесться, ну никак! брал на рынке у тётки кур... совсем другое дело, сытная, готовить час.
12:21:59 30-08-2023
ворчун (14:57:36 29-08-2023) кроме выхода продукции она ничего не даёт.... Дуралей... мем больше выход, тем тебе дальше от рака кишечника... клетчатка и витамин С- вот польза от капусты. По сути она- суперфуд сама по себе.
15:52:00 29-08-2023
Шаурма в лучшие годы была исключительно едой из эконом-сегмента. Как так получилось, что она уже сейчас перестала таковой быть? А если еще подорожает, зачем ее вообще покупать тогда?
17:29:17 29-08-2023
В шарме курицы на 50 рублей максимум, зато подорожает она именно из-за цен на курятину )
18:35:26 29-08-2023
Нечего кишки этой помойкой забивать. Пусть хоть 1000 руб. стоит, плевать.
18:45:50 29-08-2023
Я без отвращения не могу смотреть на этот продукт, да еще когда абрек с немытыми волосатыми руками ее заворачивает- ффее !
20:15:04 29-08-2023
Гость (18:45:50 29-08-2023) Я без отвращения не могу смотреть на этот продукт, да еще ко... а что ты в магазинах покупаешь? А вдруг грузаль в этом ноги грел, а мерч тёрся о крышечку эти самым?
12:19:30 30-08-2023
Странно- пол городу шастают беспризорные собаки, сезонные овощи дешевеют, а шаурма дорожает...