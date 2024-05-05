В России появится День математика
Его будут отмечать 1 декабря
05 мая 2024, 17:58, ИА Амител
Правительство России утвердило новый праздник – День математика. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Нoвый прoфессиoнальный прaздник – Дeнь мaтематика бyдет oтмечаться зимoй. Зaкрепить eго в кaлендаре рaспорядился предсeдатель прaвительства Михaил Мишyстин. <...> Пoдписанным рaспоряжением Министeрству прocвещения пoручено в двyхмесячный срoк зaкрепить принятoе рeшение неoбходимым нoрмативным пpaвовым aктом", – сказано в сообщении.
Отмечается, что 1 декабря – день рождения русского математика Николая Лобачевского – может стать праздничной датой.
С инициативой об установлении праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который прошел в МГУ в ноябре 2023 года, и было поддержано его участниками.
21:49:48 05-05-2024
А у математиков спросили?
27 лет отмечаю его один раз в году.
Где здоровья взять на двойные следующие?!?
08:03:12 06-05-2024
Математику токма за тем изучать нужно, что она ум в порядок приводит! ©
08:26:47 06-05-2024
В классическом университете всегда был и есть такой праздник - 1 апреля
11:12:25 06-05-2024
Так 1 апреля всю дорогу праздновали. В АГУ обычно 3-4 курс готовил развлекательную программу для перваков. НГУ вроде тоже на 1 апреля? Они математиков вообще спросили??? Давайте еще государев День СисАдмина будем праздновать где нибудь в мае (изначально последняя пятница июля), и день программиста на передвинем на 16е января