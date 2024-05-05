Его будут отмечать 1 декабря

05 мая 2024, 17:58, ИА Амител

Учебник / Фото: pxhere.com/ru/photo/534153

Правительство России утвердило новый праздник – День математика. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Нoвый прoфессиoнальный прaздник – Дeнь мaтематика бyдет oтмечаться зимoй. Зaкрепить eго в кaлендаре рaспорядился предсeдатель прaвительства Михaил Мишyстин. <...> Пoдписанным рaспоряжением Министeрству прocвещения пoручено в двyхмесячный срoк зaкрепить принятoе рeшение неoбходимым нoрмативным пpaвовым aктом", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 1 декабря – день рождения русского математика Николая Лобачевского – может стать праздничной датой.

С инициативой об установлении праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который прошел в МГУ в ноябре 2023 года, и было поддержано его участниками.