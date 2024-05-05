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В России появится День математика

Его будут отмечать 1 декабря

05 мая 2024, 17:58, ИА Амител

Учебник / Фото: pxhere.com/ru/photo/534153
Учебник / Фото: pxhere.com/ru/photo/534153

Правительство России утвердило новый праздник – День математика. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Нoвый прoфессиoнальный прaздник – Дeнь мaтематика бyдет oтмечаться зимoй. Зaкрепить eго в кaлендаре рaспорядился предсeдатель прaвительства Михaил Мишyстин. <...> Пoдписанным рaспоряжением Министeрству прocвещения пoручено в двyхмесячный срoк зaкрепить принятoе рeшение неoбходимым нoрмативным пpaвовым aктом", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 1 декабря – день рождения русского математика Николая Лобачевского – может стать праздничной датой.

С инициативой об установлении праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который прошел в МГУ в ноябре 2023 года, и было поддержано его участниками.

праздники

Комментарии 4

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Гость

21:49:48 05-05-2024

А у математиков спросили?
27 лет отмечаю его один раз в году.
Где здоровья взять на двойные следующие?!?

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Гость

08:03:12 06-05-2024

Математику токма за тем изучать нужно, что она ум в порядок приводит! ©

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Гость

08:26:47 06-05-2024

В классическом университете всегда был и есть такой праздник - 1 апреля

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Василий

11:12:25 06-05-2024

Так 1 апреля всю дорогу праздновали. В АГУ обычно 3-4 курс готовил развлекательную программу для перваков. НГУ вроде тоже на 1 апреля? Они математиков вообще спросили??? Давайте еще государев День СисАдмина будем праздновать где нибудь в мае (изначально последняя пятница июля), и день программиста на передвинем на 16е января

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