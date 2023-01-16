В России появятся новые штрафы для автомобилистов
Дополнили список неисправностей авто, за которые грозит наказание
16 января 2023, 15:57, ИА Амител
Правительство России подготовило обновлённый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию машин, пишет "Коммерсант".
"Новая редакция позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой, нештатными газоразрядными лампами в фарах", – отмечает издание.
С декабря по февраль водителям легковых авто и лёгких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август – на шипованных. За нарушение предложили штрафовать на 500 рублей.
Автомобилистам запретят применять в фарах источники света, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации", например нештатные ксеноновые и светодиодные лампы, которые могут привести к ослеплению встречного потока.
Инспектор также сможет штрафовать за неработающую антиблокировочную систему (ABS) на основании индикатора на приборной панели.
Кроме того, нарушением будет считаться демонтаж регулятора тормозных сил, который в случае поломки многие автовладельцы удаляют, – это приводит к преждевременной блокировке колёс и ДТП. Перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов также будут считаться нарушением.
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