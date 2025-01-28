В России предлагают обязать правоохранителей к соблюдению традиционных ценностей
По словам инициаторов, работать в ОВД должны только те, кто разделяет духовно-нравственные ориентиры РФ
28 января 2025, 16:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают к рассмотрению законопроект об обязанности сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий проект внесут на рассмотрение Госдумы во вторник, 28 января.
"Внести в федеральный закон <…> следующие изменения <…> На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица <…> разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности", – говорится в проекте федерального закона.
Авторы инициативы отмечают, что, согласно действующему законодательству, на службу в ОВД граждан принимают вне зависимости от их убеждений. Однако депутаты уверены, что такая норма в период проведения СВО угрожает национальной безопасности России. По их мнению, сотрудники ОВД должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Сегодня на службу принимают вне зависимости от убеждений. Мы считаем, что в период СВО и противостояния Западу убеждения должны быть, и вполне определенные, в традициях и интересах России", – пояснил глава фракции Сергей Миронов.
16:56:04 28-01-2025
Руки прочь от МВД. Пусть они хоть будут вне политики.
18:31:04 28-01-2025
Гость (16:56:04 28-01-2025) Руки прочь от МВД. Пусть они хоть будут вне политики.... Насмешили...
17:02:50 28-01-2025
Скоро бородачи будут полисменов на официальных основаниях посылать
17:13:18 28-01-2025
на службу в ОВД граждан принимают вне зависимости от их убеждений --- на ну не надо, там тесты из сотен вопросов, часть из которых выясняет отношение к запрещенным веществам и даже ориентацию
18:36:09 28-01-2025
Вы к любой школе подойдите когда дети выходят за ворота учреждения. Там школьники начиная с первого класса начинают таким матом разговаривать, что уши вянут. Вроде бы и есть статья за мат общественном месте. Но не работает она не только со взрослыми, но даже с малышами.
21:02:42 28-01-2025
А как проверять каких ценностей они придерживаются? Проводить тест? А возможность ответить нечестно?
22:18:27 28-01-2025
такое ощущение, что у депутатов есть kpi по инициативам, других объяснений их "творчеству" не вижу. ну или совсем все печально.
отстаньте от полиции.
там работа и так, удивляюсь как люди не разбегаются.