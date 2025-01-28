В России предлагают обязать правоохранителей к соблюдению традиционных ценностей

По словам инициаторов, работать в ОВД должны только те, кто разделяет духовно-нравственные ориентиры РФ

28 января 2025, 16:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают к рассмотрению законопроект об обязанности сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий проект внесут на рассмотрение Госдумы во вторник, 28 января.

"Внести в федеральный закон <…> следующие изменения <…> На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица <…> разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности", – говорится в проекте федерального закона.

Авторы инициативы отмечают, что, согласно действующему законодательству, на службу в ОВД граждан принимают вне зависимости от их убеждений. Однако депутаты уверены, что такая норма в период проведения СВО угрожает национальной безопасности России. По их мнению, сотрудники ОВД должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности.