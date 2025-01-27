В России предложили лишать подростков государственного образования за критику СВО
Власти должны поднимать уровень ответственности, считает Гладков
27 января 2025, 20:55, ИА Амител
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил лишать подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за противоправные действия и критику спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну", – сказал Гладков.
Он предложил рассмотреть вопрос недопуска подростков, совершивших противоправные действия в отношении военнослужащих или негативно оценивающих действия государства в рамках СВО, к получению образования в государственных учебных заведениях.
Губернатор отметил, что подобная инициатива не должна нанести ущерб для развития детей – это лишь повысит уровень ответственности.
"Ни в коем случае не хотим создать никаких прецедентов, мы не хотим создать какой-то ущерб для развития наших детей. Наоборот, мы должны их защитить. Но, с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит опять, а семья обращается за формами государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка", – считает Гладков.
Губернатор подчеркнул, что его предложение находится на стадии обсуждения, и окончательные решения будут приниматься с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов.
22:08:17 27-01-2025
По Конституции граждане РФ имеют право публично выражать свое мнение, не согласие, в том числе, критиковать.
07:39:25 28-01-2025
По Конституции кроме прав есть обязанности, граждане, например, обязаны соблюдать законы. А по закону, например, убивать нельзя. Вы же это соблюдаете? Но законов много, есть которые запрещают вести деятельность против солдат, которые воюют и их родственников. Даже чисто базаром такое нельзя. Кстати нельзя только публично. И наказания зависят от степени общественной опасности, за что-то могут посадить, за что-то оштрафовать, а он предлагает просто ограничить возможность учиться за счет государства. Исправится, например, опять может учиться. А какая проблема, пришел, сказал, я исправился и все, учись
08:35:30 28-01-2025
Гость (07:39:25 28-01-2025) По Конституции кроме прав есть обязанности, граждане, наприм... Вообще то Конституция имеет высший приоритет над другими законами и в ней же написано-любой закон не может противоречить основному закону
09:45:31 28-01-2025
гость (08:35:30 28-01-2025) Вообще то Конституция имеет высший приоритет над другими зак... любой закон не может противоречить --- ну так в Конституции же и написано, что можно все, что не запрещено законом. Уголовный кодекс же не противоречит Конституции и если в него внесена ответственность за что-то, она сразу наступает
10:28:43 28-01-2025
Гость (09:45:31 28-01-2025) любой закон не может противоречить --- ну так в Конституции ... Как раз сейчас куча законов которые противоречат Конституции,даже тот бред который вы тут защищаете ей противоречат, ст.19.2-ознакомтесь на досуге(или чиновникам знание закона не обязательна)
13:05:45 28-01-2025
гость (10:28:43 28-01-2025) Как раз сейчас куча законов которые противоречат Конституции... Как раз сейчас куча законов которые противоречат Конституции --- вы конечно крутой юрист, но есть еще круче, которые с вашим бредом не согласны. Не читайте на заборах инфу о соответствии законов основному закону
14:59:25 28-01-2025
Гость (13:05:45 28-01-2025) Как раз сейчас куча законов которые противоречат Конституции... Правильно,вот такие как вы возомнили себя что вы закон и потом удивляетесь что люди в вас плюют и смеются как над идиотами
10:00:06 28-01-2025
гость (08:35:30 28-01-2025) Вообще то Конституция имеет высший приоритет над другими зак... Конституция имеет высший приоритет --- так этот высший приоритет и обязывает вас законы соблюдать. Вы свои обязанности то соблюдайте, а то вы только про права читаете, а про ваши обязанности по Конституции вам ничего знать не хочется. А прав без обязанностей не бывает
10:34:57 28-01-2025
Гость (10:00:06 28-01-2025) Конституция имеет высший приоритет --- так этот высший приор... Забавный человек однако,если бы ты жил в этой стране то знал бы простую вещь-у нас только есть одни обязанности и не каких прав
13:02:31 28-01-2025
гость (10:34:57 28-01-2025) Забавный человек однако,если бы ты жил в этой стране то знал... Забавный человек однако, хочет иметь только права, но не иметь обязанностей. Так ни в какой стране не бывает
22:58:11 30-01-2025
Гость (07:39:25 28-01-2025) По Конституции кроме прав есть обязанности, граждане, наприм...
Граждане РФ обязаны соблюдать законы и имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе, требовать отмены "размытых" законов, нарушающих их констуционные права. Запрещено разглашать гостайны тем, кто к ним допущен, не допущенные к закрытой информации ничего разгласить не могут.
09:47:20 28-01-2025
Гость (22:08:17 27-01-2025) По Конституции граждане РФ имеют право публично выражать сво... В СССР, например, была запрещена антисоветская пропаганда, за нее могли из ВУЗа исключить. Сейчас, если что, можно на платное пойти, а тогда платного не было
22:22:12 27-01-2025
Помолчим
22:57:10 27-01-2025
идиотизм. За детей отвечают родители. Лучше лишайте прав: получение прав на авто - отсрочка за 1 привод, как в Германии! отлично работает. Самое худшее когда вся туса на машинах а ты как лошара в трамвайчике, это очень дисциплинирует. Ну и общий уровень образования, уроки истории и пр нужно под цензом проводить
09:08:32 28-01-2025
Какая туса? Школьникам не дают права.
23:00:17 27-01-2025
Кто-нибудь это прочитал)
06:05:44 28-01-2025
Можно отдельные туалеты им сделать
08:47:44 28-01-2025
Главное, что бы дети не писали на доске.
В классе уютном, просторном
Утром стоит тишина.
Заняты школьники делом –
Пишут по белому черным,
Пишут по черному белым,
Перьями пишут и мелом:
«Нам не нужна
Война!»
Стройка идет в Ленинграде,
Строится наша Москва.
А на доске и в тетради
Школьники строят слова.
Четкая в утреннем свете,
Каждая буква видна.
Пишут советские дети:
«Мир всем народам на свете.
Нам не нужна
Война!»
Мир всем народам на свете.
Всем есть простор на планете, –
Свет и богат и велик.
Наши советские дети
Так изучают язык.
С.Маршак.
09:52:35 28-01-2025
Гость (08:47:44 28-01-2025) Главное, что бы дети не писали на доске.В классе уют... Наши советские -- советского юношу могли исключить из института, если что-то антисоветское на доске напишет. Даже если Брежнева, во времена Брежнева, покритикует. Не говоря про Сталина, во времена Сталина, там сразу будет плохо
10:05:43 28-01-2025
Гость (09:52:35 28-01-2025) Наши советские -- советского юношу могли исключить из инстит... Ну так СССР тоталитарное государство было.
10:21:37 28-01-2025
Гость (10:05:43 28-01-2025) Ну так СССР тоталитарное государство было.... Ну так реально демократических и нет, в самом демократическом в мире Трампа посадить пытались, хотя за него, как выяснилось, большинство. И даже если представить, что есть демократия и большинство демократично решило избрать, например, Гитлера и что в этом хорошего? Или большинство на выборах решила гнобить какое-нибудь меньшинство, все демократично, но хреново. Тут надо золотую середину, мнение большинства учитывать, но осторожно
10:19:25 28-01-2025
Гость (09:52:35 28-01-2025) Наши советские -- советского юношу могли исключить из инстит...
Ой, врать только не надо про Брежнева. Анекдоты рассказывали о нем и не шепотом. А то вас почитаешь - всем прям были довольны жизнью в СССР! Прям наслаждались дефицитом и очередями.
10:23:33 28-01-2025
Гость (10:19:25 28-01-2025) Ой, врать только не надо про Брежнева. Анекдоты рассказы... Анекдоты рассказывали о нем и не шепотом --- ну и не публично. А про Сталина и непублично говорить боялись
22:38:30 09-02-2025
Гость (09:52:35 28-01-2025) Наши советские -- советского юношу могли исключить из инстит... Наши "демократы" - олигархи боятся правды и запрещают детям читать вслух Маршака.
10:02:44 28-01-2025
Значит слаба идеологическая составляющая в этом деле.Поставили золотого тельца во главу угла ,вот и закономерный результат,а молодёжь ,она чувствительна к подобным явлениям.Сегодня ,похоже ,не найти Павки Корчагина, изжили подобный образ.А в те времена многие вдохновлялись подобными примерами.