В России предложили лишать подростков государственного образования за критику СВО

Власти должны поднимать уровень ответственности, считает Гладков

27 января 2025, 20:55, ИА Амител

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства предложил лишать подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за противоправные действия и критику спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну", – сказал Гладков.

Он предложил рассмотреть вопрос недопуска подростков, совершивших противоправные действия в отношении военнослужащих или негативно оценивающих действия государства в рамках СВО, к получению образования в государственных учебных заведениях.

Губернатор отметил, что подобная инициатива не должна нанести ущерб для развития детей – это лишь повысит уровень ответственности.

"Ни в коем случае не хотим создать никаких прецедентов, мы не хотим создать какой-то ущерб для развития наших детей. Наоборот, мы должны их защитить. Но, с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит опять, а семья обращается за формами государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка", – считает Гладков.

Губернатор подчеркнул, что его предложение находится на стадии обсуждения, и окончательные решения будут приниматься с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов.