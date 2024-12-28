В России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП
Однако уголовной ответственности можно будет избежать
28 декабря 2024, 11:43, ИА Амител
В России предложили наказывать тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Как сообщает "Лента.ру", соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. Его автором выступило правительство.
Документ предлагает внести изменения в статьи 173.1 ("Незаконное образование юрлица через подставных лиц") и 173.2 ("Незаконное использование документов для создания юрлица") УК РФ. Согласно законопроекту, организаторам незаконной регистрации ИП через подставные лица и органы власти будет назначен срок до пяти лет лишения свободы. Кроме того, нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет.
От уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.
14:54:36 28-12-2024
Сначала нужно было ликвидировать все ип и ООО мёртвые души и одноднеки. Очистить базу
18:24:35 28-12-2024
как забавно,госструктура регистрирует,а кто то виноват или как всегда-с больной головы на здоровую