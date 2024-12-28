В России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП

Однако уголовной ответственности можно будет избежать

28 декабря 2024, 11:43, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com

В России предложили наказывать тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Как сообщает "Лента.ру", соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. Его автором выступило правительство.

Документ предлагает внести изменения в статьи 173.1 ("Незаконное образование юрлица через подставных лиц") и 173.2 ("Незаконное использование документов для создания юрлица") УК РФ. Согласно законопроекту, организаторам незаконной регистрации ИП через подставные лица и органы власти будет назначен срок до пяти лет лишения свободы. Кроме того, нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет.

От уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.