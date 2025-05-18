В России предложили создать клубы межнациональной дружбы
Это поможет молодежи узнать многообразие страны, считает депутат Лариса Буранова
18 мая 2025, 15:00, ИА Амител
На базе высших учебных заведений следует создать клубы межнациональной дружбы, поскольку это поможет молодежи узнать многообразие страны, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова. Ее слова передает РИА Новости.
Парламентарий рассказала, что такие клубы, которые работали в ее учебные годы, помогали студентам найти единомышленников, получить навыки по выстраиванию общения и повысить социальную осведомленность.
По мнению Бурановой, "траектория жизненного пути" может привести многих россиян в любой регион, поэтому важно знать культурные особенности и традиции людей, с которыми предстоит взаимодействовать.
"Если рассматривать возможность создания клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений, то, на мой взгляд, их главной целью должно стать стимулирование молодых людей узнавать многообразие России через дружественные контакты", – пояснила депутат.
15:04:28 18-05-2025
Силой мил не будешь
15:14:03 18-05-2025
Всё так плохо ?
15:45:09 18-05-2025
Гость (15:14:03 18-05-2025) Всё так плохо ?... Похоже....
16:36:03 18-05-2025
одна демагогия
17:15:33 18-05-2025
страшно далеки они от народа.....
17:27:33 18-05-2025
как-то в СССР обходились без подобных клубов...!?
может причина-то не в том что нет подобных клубов?!
может корень причины в другом!?...
18:13:13 18-05-2025
Гость (17:27:33 18-05-2025) как-то в СССР обходились без подобных клубов...!?может ... траектория жизненного пути.. который надо начинать с детского сада (ясли, ..), затем школа, .. в цеом - нужна одна территория и одна идеология..
09:33:15 19-05-2025
Гость (17:27:33 18-05-2025) как-то в СССР обходились без подобных клубов...!?может ... Были такие клубы в СССР...
17:49:48 18-05-2025
Как это соотносится с кампанией по борьбе с мигрантами-инородцами?
🤔
18:05:57 18-05-2025
Доверять это дело Русской Общине?
18:09:56 18-05-2025
- "Если рассматривать возможность создания клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений, то, на мой взгляд, их главной целью должно стать стимулирование молодых людей узнавать многообразие России через дружественные контакты", – пояснила депутат." ------ Долго эта депутатка колупалась в носу, чтобы сочинит эту небылицу.
21:15:51 18-05-2025
Гость (18:09:56 18-05-2025) - "Если рассматривать возможность создания клубов межнациона... по Фрейду...хочет разнообразия
19:54:43 18-05-2025
Фарисейский режим на словах внушает "межнациональную дружбу", на деле же стравливает народы, инициируя между ними кровавую бойню!?
21:21:20 18-05-2025
Гость (19:54:43 18-05-2025) Фарисейский режим на словах внушает "межнациональную дружбу"... да не...такими темпами нам придется учить другие "национальные" языки
22:21:27 18-05-2025
Гость (19:54:43 18-05-2025) Фарисейский режим на словах внушает "межнациональную дружбу"... Это вопрос или таки не?
21:07:20 18-05-2025
Поздно пить боржоми когда почки отказали...
23:23:39 18-05-2025
Надо продвигать русскую культуру на всей планете. Чтобы русские были везде , как дома!
09:29:12 19-05-2025
Гость (23:23:39 18-05-2025) Надо продвигать русскую культуру на всей планете. Чтобы русс... Чтобы продвигать или двигать необходимы силы, в первую очередь экономика, потом армия и флот.. В период СССР где нас не было?
09:48:24 19-05-2025
dok_СФ (09:29:12 19-05-2025) Чтобы продвигать или двигать необходимы силы, в первую очере... Грамотный пиар - самое главное! Вон у окраинцев ни экономики, ни флота, собственная армия так себе, зато какой медийный успех! Их жалеют, деньги дают.
12:44:41 19-05-2025
Гость (09:48:24 19-05-2025) Грамотный пиар - самое главное! Вон у окраинцев ни экономики... Их используют как инструмент, деньги в кредит, жалость да - до последнего окраинца.. и ни какого пиара.
10:10:42 19-05-2025
На базе высших учебных заведений следует создать клубы межнациональной дружбы, поскольку это поможет молодежи узнать многообразие страны, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова. ///////////////// Все мы знаем, что в России живут россияне, один многонациональный народ. Единая общность! Как бы там ни было, но в сознании всех коренных жителей нашей страны постулат внедрен с молоком матери. Многообразие же проявляется в том, что каждый человек уникален, неповторим и это не определяется национальностью, а только особенности конкретной личности. Если же депутатка беспокоится о гражданах с новоприобретенным паспортом, то им надо принять российский уклад жизни, только и всего.
10:24:14 19-05-2025
лучше совсем не акцентировать внимание на национальных отношениях. В наше взрывоопасное время это чревато.