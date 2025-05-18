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В России предложили создать клубы межнациональной дружбы

Это поможет молодежи узнать многообразие страны, считает депутат Лариса Буранова

18 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

На базе высших учебных заведений следует создать клубы межнациональной дружбы, поскольку это поможет молодежи узнать многообразие страны, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова. Ее слова передает РИА Новости.

Парламентарий рассказала, что такие клубы, которые работали в ее учебные годы, помогали студентам найти единомышленников, получить навыки по выстраиванию общения и повысить социальную осведомленность.

По мнению Бурановой, "траектория жизненного пути" может привести многих россиян в любой регион, поэтому важно знать культурные особенности и традиции людей, с которыми предстоит взаимодействовать.

"Если рассматривать возможность создания клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений, то, на мой взгляд, их главной целью должно стать стимулирование молодых людей узнавать многообразие России через дружественные контакты", – пояснила депутат.

Россия Госдума депутаты инициативы

Комментарии 22

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Гость

15:04:28 18-05-2025

Силой мил не будешь

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Гость

15:14:03 18-05-2025

Всё так плохо ?

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Гость

15:45:09 18-05-2025

Гость (15:14:03 18-05-2025) Всё так плохо ?... Похоже....

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гость

16:36:03 18-05-2025

одна демагогия

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Гость

17:15:33 18-05-2025

страшно далеки они от народа.....

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Гость

17:27:33 18-05-2025

как-то в СССР обходились без подобных клубов...!?
может причина-то не в том что нет подобных клубов?!
может корень причины в другом!?...

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dok_СФ

18:13:13 18-05-2025

Гость (17:27:33 18-05-2025) как-то в СССР обходились без подобных клубов...!?может ... траектория жизненного пути.. который надо начинать с детского сада (ясли, ..), затем школа, .. в цеом - нужна одна территория и одна идеология..

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ППШариков

09:33:15 19-05-2025

Гость (17:27:33 18-05-2025) как-то в СССР обходились без подобных клубов...!?может ... Были такие клубы в СССР...

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Кхм...

17:49:48 18-05-2025

Как это соотносится с кампанией по борьбе с мигрантами-инородцами?
🤔

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ЦУМ ЖИВ!

18:05:57 18-05-2025

Доверять это дело Русской Общине?

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Гость

18:09:56 18-05-2025

- "Если рассматривать возможность создания клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений, то, на мой взгляд, их главной целью должно стать стимулирование молодых людей узнавать многообразие России через дружественные контакты", – пояснила депутат." ------ Долго эта депутатка колупалась в носу, чтобы сочинит эту небылицу.

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Гость

21:15:51 18-05-2025

Гость (18:09:56 18-05-2025) - "Если рассматривать возможность создания клубов межнациона... по Фрейду...хочет разнообразия

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Гость

19:54:43 18-05-2025

Фарисейский режим на словах внушает "межнациональную дружбу", на деле же стравливает народы, инициируя между ними кровавую бойню!?

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Гость

21:21:20 18-05-2025

Гость (19:54:43 18-05-2025) Фарисейский режим на словах внушает "межнациональную дружбу"... да не...такими темпами нам придется учить другие "национальные" языки

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Musik

22:21:27 18-05-2025

Гость (19:54:43 18-05-2025) Фарисейский режим на словах внушает "межнациональную дружбу"... Это вопрос или таки не?

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Гость

21:07:20 18-05-2025

Поздно пить боржоми когда почки отказали...

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Гость

23:23:39 18-05-2025

Надо продвигать русскую культуру на всей планете. Чтобы русские были везде , как дома!

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dok_СФ

09:29:12 19-05-2025

Гость (23:23:39 18-05-2025) Надо продвигать русскую культуру на всей планете. Чтобы русс... Чтобы продвигать или двигать необходимы силы, в первую очередь экономика, потом армия и флот.. В период СССР где нас не было?

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Гость

09:48:24 19-05-2025

dok_СФ (09:29:12 19-05-2025) Чтобы продвигать или двигать необходимы силы, в первую очере... Грамотный пиар - самое главное! Вон у окраинцев ни экономики, ни флота, собственная армия так себе, зато какой медийный успех! Их жалеют, деньги дают.

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dok_СФ

12:44:41 19-05-2025

Гость (09:48:24 19-05-2025) Грамотный пиар - самое главное! Вон у окраинцев ни экономики... Их используют как инструмент, деньги в кредит, жалость да - до последнего окраинца.. и ни какого пиара.

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Гость

10:10:42 19-05-2025

На базе высших учебных заведений следует создать клубы межнациональной дружбы, поскольку это поможет молодежи узнать многообразие страны, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова. ///////////////// Все мы знаем, что в России живут россияне, один многонациональный народ. Единая общность! Как бы там ни было, но в сознании всех коренных жителей нашей страны постулат внедрен с молоком матери. Многообразие же проявляется в том, что каждый человек уникален, неповторим и это не определяется национальностью, а только особенности конкретной личности. Если же депутатка беспокоится о гражданах с новоприобретенным паспортом, то им надо принять российский уклад жизни, только и всего.

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гость

10:24:14 19-05-2025

лучше совсем не акцентировать внимание на национальных отношениях. В наше взрывоопасное время это чревато.

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