В России предложили создать клубы межнациональной дружбы

Это поможет молодежи узнать многообразие страны, считает депутат Лариса Буранова

18 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

На базе высших учебных заведений следует создать клубы межнациональной дружбы, поскольку это поможет молодежи узнать многообразие страны, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова. Ее слова передает РИА Новости.

Парламентарий рассказала, что такие клубы, которые работали в ее учебные годы, помогали студентам найти единомышленников, получить навыки по выстраиванию общения и повысить социальную осведомленность.

По мнению Бурановой, "траектория жизненного пути" может привести многих россиян в любой регион, поэтому важно знать культурные особенности и традиции людей, с которыми предстоит взаимодействовать.