В России предложили убрать леса подальше от жилых домов

Так спасатели рассчитывают снизить опасность от природных пожаров

29 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России предложили увеличить расстояние между жилыми домами и зелеными насаждениями. Об этом рассказали в МЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о том, что расстояние между лесами и жилыми домами должно составлять не менее 100 метров, чтобы обеспечить дополнительную пожарную безопасность.

"Это поможет защитить жилье граждан, снизив риски перехода природных пожаров на населенные пункты", – сказал Куренков.

В МЧС считают, что указанные площади нужно очистить от зелени. Соответствующую инициативу уже направили на рассмотрение.