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В России предложили убрать леса подальше от жилых домов

Так спасатели рассчитывают снизить опасность от природных пожаров

29 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России предложили увеличить расстояние между жилыми домами и зелеными насаждениями. Об этом рассказали в МЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о том, что расстояние между лесами и жилыми домами должно составлять не менее 100 метров, чтобы обеспечить дополнительную пожарную безопасность.

"Это поможет защитить жилье граждан, снизив риски перехода природных пожаров на населенные пункты", – сказал Куренков.

В МЧС считают, что указанные площади нужно очистить от зелени. Соответствующую инициативу уже направили на рассмотрение. 

Лесной пожар МЧС

Комментарии 4

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Гость

16:36:42 29-09-2023

Т.е. на Змеиногорском тракте лес нужно вырубить весь?

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Гость

16:52:02 29-09-2023

На что только фантазия варваров способна....какой отличный предлог получить официальные разрешения на очередные лесоповальные работы. Когда ж вы нажретесь то уже....

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Гость

16:54:45 29-09-2023

Я против, чтобы вдоль ленточного бора стояли высотки.

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Юс

19:00:30 29-09-2023

Опечатка...дома убрать подальше от лесов

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