В России предложили убрать леса подальше от жилых домов
Так спасатели рассчитывают снизить опасность от природных пожаров
29 сентября 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России предложили увеличить расстояние между жилыми домами и зелеными насаждениями. Об этом рассказали в МЧС.
Глава МЧС России Александр Куренков заявил о том, что расстояние между лесами и жилыми домами должно составлять не менее 100 метров, чтобы обеспечить дополнительную пожарную безопасность.
"Это поможет защитить жилье граждан, снизив риски перехода природных пожаров на населенные пункты", – сказал Куренков.
В МЧС считают, что указанные площади нужно очистить от зелени. Соответствующую инициативу уже направили на рассмотрение.
16:36:42 29-09-2023
Т.е. на Змеиногорском тракте лес нужно вырубить весь?
16:52:02 29-09-2023
На что только фантазия варваров способна....какой отличный предлог получить официальные разрешения на очередные лесоповальные работы. Когда ж вы нажретесь то уже....
16:54:45 29-09-2023
Я против, чтобы вдоль ленточного бора стояли высотки.
19:00:30 29-09-2023
Опечатка...дома убрать подальше от лесов