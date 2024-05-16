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В России предложили увеличить штраф за оскорбление педагогов

Его размер может достигать полумиллиона

16 мая 2024, 14:31, ИА Амител

Очки / Фото: pxhere.com/ru/photo/549604
Очки / Фото: pxhere.com/ru/photo/549604

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП РФ статьей "Оскорбление педагогического работника" и увеличить штраф за ее нарушение. Об этом сообщает RT.

Штраф для граждан должен составлять от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Обращение Лантратова направила на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Депутат объяснила, что эта мера поможет создать систему, которая будет предотвращать унижение учителей и защищать их. Также это повысит уровень уважения к педагогическим работникам и их статус в обществе.

  

Законопроекты

Комментарии 13

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Гость

14:40:33 16-05-2024

Его размер может достигать полумиллиона --- да, интересное предложение. Для школы. Препода в ВУЗе, как правило, уважают

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Гость

14:42:12 16-05-2024

Давно пора. А то их ниже плинтуса опустили. СлОва не скажи балбесу. Голос не повысь. Линейкой в лоб,при случае и все дела.

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Гость

14:44:25 16-05-2024

Лучше бы зарплату учителям подняли!

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Гость

15:00:06 16-05-2024

Гость (14:44:25 16-05-2024) Лучше бы зарплату учителям подняли!... Зарплату тоже, не помешало бы поднять .. От этого тоже, кстати, авторитет зависит..

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Гость

18:59:14 17-05-2024

Гость (14:44:25 16-05-2024) Лучше бы зарплату учителям подняли!... наши в нашей шк. 70 получают

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читатель

15:14:28 16-05-2024

Авторитет от зарплаты не повышается, только благосостояние.

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Гость

15:17:53 16-05-2024

В советские времена не было никаких штрафов за оскорбление учителя.Но попробывали бы оскорбить!

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Гость

15:20:52 16-05-2024

Общеизвестно, что если стране нужны умные люди - заботятся об учителях, если здоровые - о врачах. А наше государство заботится о банкирах.

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ВВП

15:47:13 16-05-2024

Гость (15:20:52 16-05-2024) Общеизвестно, что если стране нужны умные люди - заботятся о... Банкиры вам скажут "Деньги, кровь государства")

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dok_CФ

17:56:26 16-05-2024

ВВП (15:47:13 16-05-2024) Банкиры вам скажут "Деньги, кровь государства")... Кровь в организме без головы - ни о чём..

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Кхм...

16:02:08 16-05-2024

"...это повысит уровень уважения к педагогическим работникам и их статус в обществе..."

Интересно, а Макаренко уважали за что? Наверное, за него сразу на миллиард штрафовали...

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Гость

17:37:58 16-05-2024

Кхм... (16:02:08 16-05-2024) "Интересно, а Макаренко уважали за что? Наверное, за него сразу на миллиард штрафовали...
Следует заметить, что Антон Семёнович не гнушался такими методами воспитания, за которые сейчас легко не только с работы вылететь, но и за решетку загреметь. Такие вот реалии современной жизни.

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Гость

23:55:31 16-05-2024

Каждый гражданин оскорбивший другого любого гражданина независимо от расы нации положения и других цензов отраженных в Конституции но исковерканных ради возвышения отдельных категорий горе юристами должен быть наказан по УК РФ статья которая в нем есть. И нечего рожать тупо велосипед.

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