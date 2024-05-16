В России предложили увеличить штраф за оскорбление педагогов

Его размер может достигать полумиллиона

16 мая 2024, 14:31, ИА Амител

Очки / Фото: pxhere.com/ru/photo/549604

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП РФ статьей "Оскорбление педагогического работника" и увеличить штраф за ее нарушение. Об этом сообщает RT.

Штраф для граждан должен составлять от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Обращение Лантратова направила на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Депутат объяснила, что эта мера поможет создать систему, которая будет предотвращать унижение учителей и защищать их. Также это повысит уровень уважения к педагогическим работникам и их статус в обществе.