В России предложили увеличить штраф за оскорбление педагогов
Его размер может достигать полумиллиона
16 мая 2024, 14:31, ИА Амител
Очки / Фото: pxhere.com/ru/photo/549604
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП РФ статьей "Оскорбление педагогического работника" и увеличить штраф за ее нарушение. Об этом сообщает RT.
Штраф для граждан должен составлять от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Обращение Лантратова направила на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Депутат объяснила, что эта мера поможет создать систему, которая будет предотвращать унижение учителей и защищать их. Также это повысит уровень уважения к педагогическим работникам и их статус в обществе.
14:40:33 16-05-2024
Его размер может достигать полумиллиона --- да, интересное предложение. Для школы. Препода в ВУЗе, как правило, уважают
14:42:12 16-05-2024
Давно пора. А то их ниже плинтуса опустили. СлОва не скажи балбесу. Голос не повысь. Линейкой в лоб,при случае и все дела.
14:44:25 16-05-2024
Лучше бы зарплату учителям подняли!
15:00:06 16-05-2024
Гость (14:44:25 16-05-2024) Лучше бы зарплату учителям подняли!... Зарплату тоже, не помешало бы поднять .. От этого тоже, кстати, авторитет зависит..
18:59:14 17-05-2024
Гость (14:44:25 16-05-2024) Лучше бы зарплату учителям подняли!... наши в нашей шк. 70 получают
15:14:28 16-05-2024
Авторитет от зарплаты не повышается, только благосостояние.
15:17:53 16-05-2024
В советские времена не было никаких штрафов за оскорбление учителя.Но попробывали бы оскорбить!
15:20:52 16-05-2024
Общеизвестно, что если стране нужны умные люди - заботятся об учителях, если здоровые - о врачах. А наше государство заботится о банкирах.
15:47:13 16-05-2024
Гость (15:20:52 16-05-2024) Общеизвестно, что если стране нужны умные люди - заботятся о... Банкиры вам скажут "Деньги, кровь государства")
17:56:26 16-05-2024
ВВП (15:47:13 16-05-2024) Банкиры вам скажут "Деньги, кровь государства")... Кровь в организме без головы - ни о чём..
16:02:08 16-05-2024
"...это повысит уровень уважения к педагогическим работникам и их статус в обществе..."
Интересно, а Макаренко уважали за что? Наверное, за него сразу на миллиард штрафовали...
17:37:58 16-05-2024
Кхм... (16:02:08 16-05-2024) "Интересно, а Макаренко уважали за что? Наверное, за него сразу на миллиард штрафовали...
Следует заметить, что Антон Семёнович не гнушался такими методами воспитания, за которые сейчас легко не только с работы вылететь, но и за решетку загреметь. Такие вот реалии современной жизни.
23:55:31 16-05-2024
Каждый гражданин оскорбивший другого любого гражданина независимо от расы нации положения и других цензов отраженных в Конституции но исковерканных ради возвышения отдельных категорий горе юристами должен быть наказан по УК РФ статья которая в нем есть. И нечего рожать тупо велосипед.