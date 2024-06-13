В России предложили ввести визы по прибытии
Также нужно добиться снятия запрета на одностороннее упрощение визовых требований
13 июня 2024, 18:01, ИА Амител
Минэкономразвития предлагает упростить процесс получения виз в Россию, разрешив оформлять их по прибытии. Также ведомство хочет снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы Россия могла в одностороннем порядке отменять визы для отдельных стран.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков во время российского туристического форума "Путешествуй!".
"Мы предлагаем рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии, который уже используется во многих странах. Но не для всех, а только для определенных государств, которые являются для нас приоритетными", – цитирует министра ТАСС.
По словам замминистра, важным и принципиальным решением также должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований.
"Чтобы мы могли в одностороннем порядке делать нашу страну безвизовой для отдельных стран", – отметил Вахруков.
20:14:51 13-06-2024
Сделайте ужу для Китая безвиз в России. Может и они сделают для нас безвиз
22:57:25 13-06-2024
Очередная пандемия корячится - надо заразу эффективней разносить.
Скорее оптимизируйте медицину.