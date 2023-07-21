В России предложили запретить термины "экомех" и "экокожа"

Чтобы не вводить потребителей в заблуждение

21 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский союз кожевников и обувщиков предложил запретить термины "экокожа", "веганская кожа" и "экомех", сообщают "Известия".

По мнению авторов инициативы, этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы и тем самым вводят покупателей в заблуждение.

Предложение выдвинули на рабочей группе в Совфеде под председательством сенатора Вячеслава Тимченко. Поправки предлагают внести в закон о защите прав потребителей.

По словам гендиректора ассоциации Александры Андрунакиевич, сенаторы позитивно восприняли это предложение и осенью обсудят вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях.