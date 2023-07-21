В России предложили запретить термины "экомех" и "экокожа"
Чтобы не вводить потребителей в заблуждение
21 июля 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский союз кожевников и обувщиков предложил запретить термины "экокожа", "веганская кожа" и "экомех", сообщают "Известия".
По мнению авторов инициативы, этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы и тем самым вводят покупателей в заблуждение.
Предложение выдвинули на рабочей группе в Совфеде под председательством сенатора Вячеслава Тимченко. Поправки предлагают внести в закон о защите прав потребителей.
По словам гендиректора ассоциации Александры Андрунакиевич, сенаторы позитивно восприняли это предложение и осенью обсудят вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях.
09:13:27 21-07-2023
Бессмысленное телодвижение, те кто могут найти отличие в словах натуральная и эко, тот может позволить себе купить нат. кожу, а кто не видит отличие у того и денег нет на нат.кожу, он все равно её не купит.
09:17:08 21-07-2023
Поддерживаю ! особенно в рекламе часто слышу - натуральная экокожа, как может искусственная кожа быть натуральной ? Надо называть вещи своими именами, экокожа - дермантин
10:17:43 21-07-2023
Своими именами стесняются. Появились же "ограничение продажи", "хлопок газа", "отрицательная плавучесть", "жесткая посадка" и т.д.
09:17:27 21-07-2023
А что не предложили давать срок за использование этих терминов, как у нас сейчас модно?
09:19:51 21-07-2023
Чебурашковый дермантин же!
09:33:10 21-07-2023
Есть же название - дерматин, чего еще выдумывать
09:49:32 21-07-2023
Гость (09:33:10 21-07-2023) Есть же название - дерматин, чего еще выдумывать... это к иск. коже а как называется иск. мех?
09:51:56 21-07-2023
Гость (09:49:32 21-07-2023) это к иск. коже а как называется иск. мех?... Искусственный мех и называется
10:15:00 21-07-2023
Гость (09:49:32 21-07-2023) это к иск. коже а как называется иск. мех?... Так и называется
11:25:55 21-07-2023
Гость (09:49:32 21-07-2023) это к иск. коже а как называется иск. мех?... "Обезьяньи бровки"
12:41:39 21-07-2023
Гость (09:33:10 21-07-2023) Есть же название - дерматин, чего еще выдумывать... Есть синтепон, синтепух, холофайбер, вещество в использовании одно, а технологии разные, вот и названия разные, тоже самое и с другими синтетическими материалами и называть все дермонтином, как минимум не правильно, это тоже введение в заблуждение покупателя.
16:13:25 21-07-2023
Гость (12:41:39 21-07-2023) Есть синтепон, синтепух, холофайбер, вещество в использовани... Але, дермантин и все что вы перечислили - это абсолютно разные материалы, учите матчасть, прежде чем .ерь всякую писать.
18:02:40 21-07-2023
Гость (16:13:25 21-07-2023) Але, дермантин и все что вы перечислили - это абсолютно раз... Это был пример, чтобы вам понятнее было, что и при производстве искусственной кожи тоже технологии разные, дермантин выглядит как клеёнка, а есть искусственная кожа у которой даже внутренний слой трудно отличить от кожи натуральной, не говоря о внешнем, но вы не пытайтесь напрягать свои извилины они у вас отсутствуют, вы не в состоянии понять прочитанное.
09:51:58 21-07-2023
Нужно вводит термин "экоденьги" они почти как настоящие, но купить на них можно всё меньше и меньше
11:00:07 21-07-2023
неужели истину постигли??? долго к этому шли!
11:11:18 21-07-2023
Есть что-то толковое в этом. Многие недооценивают вред наносимый опрелостью кожзама ногам например. По работе носил как-то башмаки из кожзама, последствия - ноги устают заметно, перегрев вреден что ни говори, санитарные нормы не глупыми людьми введены были. Хотя бы сверлити в них дырки кому кожа не по карману.
11:18:10 21-07-2023
Приставку "евро" тоже надо запретить....
12:48:36 21-07-2023
Да на. кожа доступна только среднему классу, 70% ходят в кожзаме, они некогда не отличат нат. от кожзама, сегодняшний кожзам отличить от натуральной кожи смогут только единицы, китайцы впереди планеты всей в умении подделывать натуральные ткани и брендовые товары.
17:14:49 21-07-2023
Гость (12:48:36 21-07-2023) Да на. кожа доступна только среднему классу, 70% ходят в кож... особенно когда облазят диваны и компьютерные стулья из «экококожи» — тонюсенький вонючий полиуретан поверх х/б ткани. Экоко, а так рассыпается, что черепашка скоро задохнётся от пластика.
18:10:08 21-07-2023
Гость (17:14:49 21-07-2023) особенно когда облазят диваны и компьютерные стулья из «экок... Хороший товар дёшево стоить не может, раз рассыпается, значит куплен был по дешёвой цене, научитесь сначала отличать качественные товары от некачественных, и кожзам может быть качественным, и нат. кожа может быть не качественной.
21:13:53 21-07-2023
а я за экомех. Выглядит нормально, стирать можно и животных убивать не надо. Какая радость обвешанным трупами ходить