В России приняли закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Авторы проекта считают, что "изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства"

28 ноября 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума приняла законопроект об условно-досрочном освобождении для женщин, совершивших преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет. Ранее на УДО могли рассчитывать матери детей в возрасте до трех лет.

Отмечается, что воспользоваться правом на УДО сможет только женщина, которая отбыла не менее одной четверти срока наказания.

"Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства", – цитирует авторов законопроекта РИА Новости.

Также они заявляют, что закон укрепит родственные связи и уменьшит число женщин, отбывающих наказание вместе с детьми.