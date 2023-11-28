В России приняли закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Авторы проекта считают, что "изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства"
28 ноября 2023, 22:04, ИА Амител
Госдума приняла законопроект об условно-досрочном освобождении для женщин, совершивших преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет. Ранее на УДО могли рассчитывать матери детей в возрасте до трех лет.
Отмечается, что воспользоваться правом на УДО сможет только женщина, которая отбыла не менее одной четверти срока наказания.
"Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства", – цитирует авторов законопроекта РИА Новости.
Также они заявляют, что закон укрепит родственные связи и уменьшит число женщин, отбывающих наказание вместе с детьми.
23:45:28 28-11-2023
Среди читателей АМИКа таких нет. Здесь все нормальные
10:42:51 29-11-2023
Гость (23:45:28 28-11-2023) Среди читателей АМИКа таких нет. Здесь все нормальные ... а воспиталки из хэпибэби?
01:40:05 29-11-2023
Общество не должно отдавать в руки преступниц детей. Их в тюрьму и на всю катушку по санкциям без смягчающих гендерных послаблений а детей на опеку государству.
07:52:18 29-11-2023
Великолепный план! Надежный, как швейцарские часы! :)
08:02:16 29-11-2023
Где то уже было. Конечно, ждемс новых строителей фин пирамид, да изумрудных стран!