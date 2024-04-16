В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

Поправки предлагают внести в Трудовой кодекс

16 апреля 2024, 16:44, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Как сообщает телеканал "360", соответствующий законопроект от фракции "Справедливая Россия – За правду" с поправками в Трудовой кодекс внесли в Госдуму 16 апреля.

В пояснительном документе указывается, что сейчас практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В подобных условиях перейти к экономике высоких зарплат невозможно без минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд.

В партии считают, что сейчас в ряде организаций России размер тарифных ставок ниже МРОТ. Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, это началось с 2007 года, когда в РФ ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. В связи с этим депутаты хотят, чтобы ТК обязывал работодателей устанавливать минимальные ставки зарплаты не меньше МРОТ, без учета премий и других надбавок.