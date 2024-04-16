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В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

Поправки предлагают внести в Трудовой кодекс

16 апреля 2024, 16:44, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Как сообщает телеканал "360", соответствующий законопроект от фракции "Справедливая Россия – За правду" с поправками в Трудовой кодекс внесли в Госдуму 16 апреля.

В пояснительном документе указывается, что сейчас практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В подобных условиях перейти к экономике высоких зарплат невозможно без минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд.

В партии считают, что сейчас в ряде организаций России размер тарифных ставок ниже МРОТ. Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, это началось с 2007 года, когда в РФ ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. В связи с этим депутаты хотят, чтобы ТК обязывал работодателей устанавливать минимальные ставки зарплаты не меньше МРОТ, без учета премий и других надбавок.

зарплаты

Комментарии 15

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Гость

17:04:56 16-04-2024

Ох сколько уже раз с различными предложениями сотрясали воздух. А на деле много букв и мало толку.

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Гость

17:27:31 16-04-2024

Не будет этого, потому что не та партия предлагает.

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Иван

17:36:23 16-04-2024

Увеличат оклад, уменньшат другие доплаты, сумма не изменится

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Гость

19:06:50 16-04-2024

Иван (17:36:23 16-04-2024) Увеличат оклад, уменньшат другие доплаты, сумма не изменится... А пока что в расчётном листке указано: оплата по окладу 18800. Ни в чём себе не отказывайте!

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Гость

17:37:24 16-04-2024

Надо установить минимальную оплату за час, как в других странах.

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Гость

17:45:45 16-04-2024

Гость (17:37:24 16-04-2024) Надо установить минимальную оплату за час, как в других стра... И цены как в Европе и США)

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Гость

18:30:09 16-04-2024

Гость (17:45:45 16-04-2024) И цены как в Европе и США)...
Они уже давно одинаковые на большинство товаров 🤷‍♂️

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Гость

19:05:38 16-04-2024

Гость (18:30:09 16-04-2024) Они уже давно одинаковые на большинство товаров 🤷‍♂️... Сын в одной европейской стране вот только что покупал польские яблоки упаковку 2кг за 99 рублей (в пересчёте). Так что у нас повыше будут.

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Гость

06:21:05 17-04-2024

Гость (19:05:38 16-04-2024) Сын в одной европейской стране вот только что покупал польск... Твои польские яблоки - овнищще редкое. Их в Германии за яблоки не считают. И так, просто тебе на погоны: литр бенза - полтора бакса там)

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Гость

19:12:57 16-04-2024

Гость (18:30:09 16-04-2024) Они уже давно одинаковые на большинство товаров 🤷‍♂️... Ну конечно) прям таки одинаковые, так что нормальные зарплаты в России, главное поменьше ныть, и уметь зарабатывать.

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Костя

18:17:51 16-04-2024

Откуда особняки на Рублевках тогда возьмутся?

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Гость

18:43:44 16-04-2024

Казалось бы МРОТ и так подразумевает МИНИМАЛЬНЫЙ оклад, но нет витиеватые формулировки позволяют жонглировать цифрами как удобно.

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Гость

20:49:19 16-04-2024

Абсурд в документе с самого начала. Пишет про дефицит рабочей силы и тут же про то,что без государственной помощи зарплаты не поднять. Ахинея чистой воды.

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Гость

21:51:28 16-04-2024

А пенсии до 30000 тысяч они не хотят поднять.

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Гость

06:15:40 17-04-2024

Гость (21:51:28 16-04-2024) А пенсии до 30000 тысяч они не хотят поднять.... 30000 умножим на тысячу… это получается 300 000 000. Не хило ты губу себе раскатал)

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