В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ
Поправки предлагают внести в Трудовой кодекс
16 апреля 2024, 16:44, ИА Амител
В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Как сообщает телеканал "360", соответствующий законопроект от фракции "Справедливая Россия – За правду" с поправками в Трудовой кодекс внесли в Госдуму 16 апреля.
В пояснительном документе указывается, что сейчас практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В подобных условиях перейти к экономике высоких зарплат невозможно без минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд.
В партии считают, что сейчас в ряде организаций России размер тарифных ставок ниже МРОТ. Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, это началось с 2007 года, когда в РФ ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. В связи с этим депутаты хотят, чтобы ТК обязывал работодателей устанавливать минимальные ставки зарплаты не меньше МРОТ, без учета премий и других надбавок.
17:04:56 16-04-2024
Ох сколько уже раз с различными предложениями сотрясали воздух. А на деле много букв и мало толку.
17:27:31 16-04-2024
Не будет этого, потому что не та партия предлагает.
17:36:23 16-04-2024
Увеличат оклад, уменньшат другие доплаты, сумма не изменится
19:06:50 16-04-2024
Иван (17:36:23 16-04-2024) Увеличат оклад, уменньшат другие доплаты, сумма не изменится... А пока что в расчётном листке указано: оплата по окладу 18800. Ни в чём себе не отказывайте!
17:37:24 16-04-2024
Надо установить минимальную оплату за час, как в других странах.
17:45:45 16-04-2024
Гость (17:37:24 16-04-2024) Надо установить минимальную оплату за час, как в других стра... И цены как в Европе и США)
18:30:09 16-04-2024
Гость (17:45:45 16-04-2024) И цены как в Европе и США)...
Они уже давно одинаковые на большинство товаров 🤷♂️
19:05:38 16-04-2024
Гость (18:30:09 16-04-2024) Они уже давно одинаковые на большинство товаров 🤷♂️... Сын в одной европейской стране вот только что покупал польские яблоки упаковку 2кг за 99 рублей (в пересчёте). Так что у нас повыше будут.
06:21:05 17-04-2024
Гость (19:05:38 16-04-2024) Сын в одной европейской стране вот только что покупал польск... Твои польские яблоки - овнищще редкое. Их в Германии за яблоки не считают. И так, просто тебе на погоны: литр бенза - полтора бакса там)
19:12:57 16-04-2024
Гость (18:30:09 16-04-2024) Они уже давно одинаковые на большинство товаров 🤷♂️... Ну конечно) прям таки одинаковые, так что нормальные зарплаты в России, главное поменьше ныть, и уметь зарабатывать.
18:17:51 16-04-2024
Откуда особняки на Рублевках тогда возьмутся?
18:43:44 16-04-2024
Казалось бы МРОТ и так подразумевает МИНИМАЛЬНЫЙ оклад, но нет витиеватые формулировки позволяют жонглировать цифрами как удобно.
20:49:19 16-04-2024
Абсурд в документе с самого начала. Пишет про дефицит рабочей силы и тут же про то,что без государственной помощи зарплаты не поднять. Ахинея чистой воды.
21:51:28 16-04-2024
А пенсии до 30000 тысяч они не хотят поднять.
06:15:40 17-04-2024
Гость (21:51:28 16-04-2024) А пенсии до 30000 тысяч они не хотят поднять.... 30000 умножим на тысячу… это получается 300 000 000. Не хило ты губу себе раскатал)