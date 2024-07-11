В России продолжает расти спрос на банковские вклады
Наиболее востребованы краткосрочные и среднесрочные продукты
11 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Россияне все чаще выбирают сберегательную модель поведения. Эксперты отмечают существенный рост средств граждан на вкладах. Этому способствует повышение ставок по депозитам в банках.
"Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания, как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков, очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года", – прокомментировал ситуацию старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Наиболее востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты.
Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году у розничных клиентов разных банков появилась возможность использовать новый способ накопления средств на различные финансовые цели – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инструмент позволяет участникам увеличивать свой капитал не только благодаря личным взносам и инвестиционному доходу, но и благодаря государственной финансовой поддержке в размере до 36 тыс. руб. в течение трех лет.
14:30:09 11-07-2024
скирдовать? денги? в банке?
это что ж, совсем-совсем уже без вариантов куда их (денги) пристроить?
15:03:55 11-07-2024
Так зелеными уже все подушки забиты, куда еще деревянные кроме банка нести )))
16:30:21 11-07-2024
Да .. помним как в 70-80хх годах были вклады.. ложили по четверти з\п а потом ПШИК и сейчас можно снять тысячу)... Так что нет - спасибо!