В России продолжает расти спрос на банковские вклады

Наиболее востребованы краткосрочные и среднесрочные продукты

11 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Накопление средств / Фото: freepik.com

Россияне все чаще выбирают сберегательную модель поведения. Эксперты отмечают существенный рост средств граждан на вкладах. Этому способствует повышение ставок по депозитам в банках.

"Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания, как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков, очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года", – прокомментировал ситуацию старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Наиболее востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году у розничных клиентов разных банков появилась возможность использовать новый способ накопления средств на различные финансовые цели – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инструмент позволяет участникам увеличивать свой капитал не только благодаря личным взносам и инвестиционному доходу, но и благодаря государственной финансовой поддержке в размере до 36 тыс. руб. в течение трех лет.