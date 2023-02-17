В России прошла масштабная смена командующих военными округами

Изменения произошли в трёх округах

17 февраля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство обороны России сменило командующих четырьмя военными округами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров – Западный военный округ (ЗВО).

Должность командующего Восточным военным округом с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.