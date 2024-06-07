В России провели испытания вакцины от рака

Первое тестирование препарата провели на мышах

07 июня 2024, 07:50, ИА Амител

Шприц / Фото: pxhere.com/ru/photo/707717

В России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Об этом рассказал "Газете.ру" глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцину от рака протестировали на мышах с меланомой. Одной группе грызунов ввели препарат, другой – нет. Спустя 15 дней у первых опухоль значительно уменьшилась, а у вторых продолжала расти.

Эксперимент продолжается. Гинцбург сообщил, что вакцина создана на основе мРНК-технологий и будет индивидуальной для каждого пациента. Планируется вводить ее внутримышечно или прямо в опухоль.

Академик добавил, что от способа введения зависит эффективность вакцины. В ближайшее время планируется уточнить ответ на этот вопрос.