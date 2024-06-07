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В России провели испытания вакцины от рака

Первое тестирование препарата провели на мышах

07 июня 2024, 07:50, ИА Амител

Шприц / Фото: pxhere.com/ru/photo/707717
Шприц / Фото: pxhere.com/ru/photo/707717

В России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Об этом рассказал "Газете.ру" глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцину от рака протестировали на мышах с меланомой. Одной группе грызунов ввели препарат, другой – нет. Спустя 15 дней у первых опухоль значительно уменьшилась, а у вторых продолжала расти. 

Эксперимент продолжается. Гинцбург сообщил, что вакцина создана на основе мРНК-технологий и будет индивидуальной для каждого пациента. Планируется вводить ее внутримышечно или прямо в опухоль.

Академик добавил, что от способа введения зависит эффективность вакцины. В ближайшее время планируется уточнить ответ на этот вопрос.

медицина Наука рак

Комментарии 20

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Гость

08:00:27 07-06-2024

Прямо против всех-всех видов рака?

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Гена

08:37:35 07-06-2024

Вакцину от ковида добровольно-принудительно мне воткнули... Получил осложнения(как мне сказали) хронических заболеваний которых не было... Три года их лечу.. Потратил кучу денег и без толку...

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Гость

10:22:46 07-06-2024

Гена (08:37:35 07-06-2024) Вакцину от ковида добровольно-принудительно мне воткнули... ... Я вот послушал Бога, не клюнул на эту "удочку" а пошел другим путем, что дал Бог, стал наращивать иммунитет. Сейчас мне раки и прочие холеры, до лампочки.

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Гость

11:07:01 07-06-2024

Гость (10:22:46 07-06-2024) Я вот послушал Бога, не клюнул на эту "удочку" а пошел други... ой, не зарекайтесь.....

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Гость

12:15:24 07-06-2024

Гость (11:07:01 07-06-2024) ой, не зарекайтесь........ Гость, я не зарекаюсь, а говорю что есть. Иногда приходит мысль, почему об этом раньше не знал.

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Гость

08:57:51 07-06-2024

Фильм Я легенда так же начинался. Ну а в целом это важная и нужная штука. Удачи нашим учёным.

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Гость

18:12:59 07-06-2024

Гость (08:57:51 07-06-2024) Фильм Я легенда так же начинался. Ну а в целом это важная и ... В первую очередь это книга. Да, да открывайте окно, душно стало: D

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Гость

09:00:05 07-06-2024

>>и будет индивидуальной для каждого пациента -- по полису ОМС будет доступна?

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Гость

09:13:03 07-06-2024

Гость (09:00:05 07-06-2024) >>и будет индивидуальной для каждого пациента -- по ... Вы вообще представляете, сколько пройдет времени от испытаний на мышах, которые только начались, до хотя бы испытаний на людях?) Да и этот результат, если честно, вызывает большие сомнения. Один эксперимент, пока не подтвержденный, а крику как будто город на Луне построили.

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Гость

09:17:48 07-06-2024

Гость (09:00:05 07-06-2024) >>и будет индивидуальной для каждого пациента -- по ... будет по квоте,ждать придется лет 50,не меньше.

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Гость

09:41:59 07-06-2024

Молодцы ученые! Успехов , эта вакцина очень нужна, утрем глаза западу))Ждем с нетерпением !

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Юс

10:04:03 07-06-2024

Гинцбург, и этим уже всё сказано. Рыло в пушку после ковида

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Гость

10:34:18 07-06-2024

Даже в такой хорошей новости большинство комментаторов видят один негатив. Это для понимания на сколько токсичная публика здесь пишет. Думаю за всю историю портала нет ни одной новости, которой бы все были рады.

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Гость

10:45:31 07-06-2024

Гость (10:34:18 07-06-2024) Даже в такой хорошей новости большинство комментаторов видят... Как бы вам объяснить... Есть новости, а есть выдавание желаемого за действительное, либо вообще пыль в глаза. И радостно кушать эти "новости" никто не будет. Конкретно эта примерно того же разлива что и новость про 1800 гражданских самолетов до 2030 года, жд дорогу в Туву и ВСМ к 2019-му.

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Гость

10:51:39 07-06-2024

Гость (10:34:18 07-06-2024) Даже в такой хорошей новости большинство комментаторов видят... Оптимист, ты долго на своем оптимизме проживешь в этом море гинцбургских акул, которые своими вакцинами, сужу по своему окружению, отправили в небытие.

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Гость

11:18:23 07-06-2024

Гость (10:34:18 07-06-2024) Даже в такой хорошей новости большинство комментаторов видят... Это нормальная реакция на то, что тебя откровенно и официально держат за идиота. Было бы очень странно, если бы было наоборот. К тому же, радикальный оптимизм - это психическое отклонение, способ ухода от реальности, защита мозга, что то сродни блаженному идиотизму, когда как скептицизм и цинизм наоборот признак наличия интеллекта и умение анализировать ситуацию, информацию и просчитывать возможные реальные результаты действий, полная адаптация организма к среде. По сути, какие новости, такая и реакция. Была бы новость о каком ни будь ребенке, болеющим долгие годы раком и который был у всех на виду в информационном поле и вдруг у него началась ремиссия от вакцины и это был бы уже не первый случай - тогда да. Это была бы новость по факту. А пустые посулы, в виде громких заголовков, думающую часть людей просто уже задолбали за 30 лет и ничего кроме раздражения не вызывают.

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Гость

12:01:02 07-06-2024

Гость (10:34:18 07-06-2024) Даже в такой хорошей новости большинство комментаторов видят... Так они всю жизнь просидели на брюкве, поэтому и сарказмируют на любую хорошую новость.

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Юс

13:29:03 07-06-2024

Гость (12:01:02 07-06-2024) Так они всю жизнь просидели на брюкве, поэтому и сарказмирую... Скажите ещё, что не ели ничего слаще морковки и, поэтому, для них и морковка - деликатес. Бургеры наворачиваем?

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Юс

13:22:52 07-06-2024

Гость (10:34:18 07-06-2024) Даже в такой хорошей новости большинство комментаторов видят... Какие новости - такие комментарии))) позитивный(ная) вы наш!

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Гость

13:54:38 07-06-2024

В Англии уже тестируют на людях. Вроде даже есть лечебный эффект и положительная динамика. вакцину готовят для каждого человека индиаидуально, исходя из анализа клеток.

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