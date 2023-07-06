В России проверили устойчивость Рунета на случай его отключения извне
Страну ненадолго отключили от международной Сети
06 июля 2023, 07:15, ИА Амител
В ночь с 4 на 5 июня в России проводили учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Как сообщает РБК, в их рамках отключили доступ к международной сети.
Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что по закону об устойчивости Рунета такие учения должны проводится ежегодно, не менее раза в год. По его словам, они прошли успешно.
Один из собеседников на телекоммуникационном рынке отметил, что в ходе учений эксперты проверяют, продолжит ли российский сегмент интернета работать в случае отключения. Он сравнивал это с проверкой бронежилетов — когда надевают их на манекены и потом расстреливают.
Другие участники рынка, в том числе представители "Ростелекома", МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" отказались комментировать вопросы, связанные с учениями.
Напомним, что закон "О суверенном Рунете" был принят еще в 2019 году — его цель защитить российскую сеть от внешних угроз. Он предполагает установку специального оборудования, которым Роскомнадзор может пользоваться для маршрутизации трафика при необходимости.
07:19:12 06-07-2023
Как то так... И никак иначе...
12:24:03 06-07-2023
... (07:19:12 06-07-2023) Как то так... И никак иначе... ... И ваще.. тут вам не там и это совсем не того!
15:15:39 06-07-2023
А я то думаю, что ночью интернет пропал в тот день. Пришлось проект позже сдавать из-за этого. Так вот российский сегмент интернета нифига не работал, либо же отечественные сайты вовсе не в российском сегменте расположены. И как быть с сайтами, которые явно не у нас, но нужны, типа гитхаба?
15:29:53 06-07-2023
Чебурнет не за горами