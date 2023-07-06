В России проверили устойчивость Рунета на случай его отключения извне

Страну ненадолго отключили от международной Сети

06 июля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь с 4 на 5 июня в России проводили учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Как сообщает РБК, в их рамках отключили доступ к международной сети.

Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что по закону об устойчивости Рунета такие учения должны проводится ежегодно, не менее раза в год. По его словам, они прошли успешно.

Один из собеседников на телекоммуникационном рынке отметил, что в ходе учений эксперты проверяют, продолжит ли российский сегмент интернета работать в случае отключения. Он сравнивал это с проверкой бронежилетов — когда надевают их на манекены и потом расстреливают.

Другие участники рынка, в том числе представители "Ростелекома", МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" отказались комментировать вопросы, связанные с учениями.

Напомним, что закон "О суверенном Рунете" был принят еще в 2019 году — его цель защитить российскую сеть от внешних угроз. Он предполагает установку специального оборудования, которым Роскомнадзор может пользоваться для маршрутизации трафика при необходимости.