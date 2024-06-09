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В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют у иностранцев

В России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов

09 июня 2024, 08:50, ИА Амител

Экзамен / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715
Экзамен / Фото: pxhere.com/ru/photo/917715

Рособрнадзор планирует провести проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Музаева, в настоящее время все вузы, имеющие право проводить экзамены для мигрантов, находятся в плане на проверку. Работа по проверке вузов будет продолжаться.

Согласно данным Минобрнауки, в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов. Из них 87 площадок расположены на базе федеральных и региональных вузов.

вузы

Комментарии 5

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Гость

09:03:03 09-06-2024

Экзамены сдают, но не берут!

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Гость

09:03:40 09-06-2024

Твоя моя не понимай

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Гость

10:15:55 09-06-2024

Таджики из Крокуса и питерского автобуса на 5баллов экзамен сдали ?

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Гость

14:23:43 09-06-2024

А почему только вузы? Училища тоже экзамены проводят. Работал у меня один такой. Ни бельмеса не понимает, а сертификат есть.

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Светлана

23:04:17 09-06-2024

Придерусь к заголовку. Экзаменуют иностранцев (без "у") или принимают экзамен У иностранцев.

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