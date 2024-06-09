В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют у иностранцев
В России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов
09 июня 2024, 08:50, ИА Амител
Рособрнадзор планирует провести проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Музаева, в настоящее время все вузы, имеющие право проводить экзамены для мигрантов, находятся в плане на проверку. Работа по проверке вузов будет продолжаться.
Согласно данным Минобрнауки, в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов. Из них 87 площадок расположены на базе федеральных и региональных вузов.
09:03:03 09-06-2024
Экзамены сдают, но не берут!
09:03:40 09-06-2024
Твоя моя не понимай
10:15:55 09-06-2024
Таджики из Крокуса и питерского автобуса на 5баллов экзамен сдали ?
14:23:43 09-06-2024
А почему только вузы? Училища тоже экзамены проводят. Работал у меня один такой. Ни бельмеса не понимает, а сертификат есть.
23:04:17 09-06-2024
Придерусь к заголовку. Экзаменуют иностранцев (без "у") или принимают экзамен У иностранцев.