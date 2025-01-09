В России расчет пенсионных баллов изменится с 2025 года

В Госдуме рассказали, при каком годовом доходе россиянину могут начислить один пенсионный балл

09 января 2025, 08:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В 2025 году для российских пенсионеров появятся новые экономические условия. К ним придется адаптироваться при планировании страховых накоплений. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы и члена комитета по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

"Важным критерием для этого станет заработок: чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 тыс. рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек", – заявил Чаплин.

По словам парламентария, для формирования страховых пенсий этот показатель имеет решающее значение.

Также Чаплин напомнил, что величина пенсионных выплат напрямую зависит от пенсионных баллов: чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся накопить за время работы, тем больше будет сумма выплат в будущем. В 2025 году россияне должны накопить не менее 30 пенсионных баллов, чтобы оформить страховую пенсию.

В расчет пенсии могут быть включены социально значимые периоды, например, уход за ребенком до полутора лет или служба в армии. Они добавляют дополнительные баллы, которые увеличивают размер будущей пенсии.

Помимо этого, депутат заявил, что в 2026 году предвидятся две индексации пенсий: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля.