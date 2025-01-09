В России расчет пенсионных баллов изменится с 2025 года
В Госдуме рассказали, при каком годовом доходе россиянину могут начислить один пенсионный балл
09 января 2025, 08:30, ИА Амител
В 2025 году для российских пенсионеров появятся новые экономические условия. К ним придется адаптироваться при планировании страховых накоплений. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы и члена комитета по бюджету и налогам Никиту Чаплина.
"Важным критерием для этого станет заработок: чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 тыс. рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек", – заявил Чаплин.
По словам парламентария, для формирования страховых пенсий этот показатель имеет решающее значение.
Также Чаплин напомнил, что величина пенсионных выплат напрямую зависит от пенсионных баллов: чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся накопить за время работы, тем больше будет сумма выплат в будущем. В 2025 году россияне должны накопить не менее 30 пенсионных баллов, чтобы оформить страховую пенсию.
В расчет пенсии могут быть включены социально значимые периоды, например, уход за ребенком до полутора лет или служба в армии. Они добавляют дополнительные баллы, которые увеличивают размер будущей пенсии.
Помимо этого, депутат заявил, что в 2026 году предвидятся две индексации пенсий: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля.
09:02:03 09-01-2025
Родные вы наши, спасибо огромное что постоянно заботитесь о нас,спасибо вам за то что вы меня оставили без пенсии!!! 😎👍👏👏👏👏👏
11:35:39 09-01-2025
Сергей (09:02:03 09-01-2025) Родные вы наши, спасибо огромное что постоянно заботитесь о ... Работать надо а не на рынке стоять вчЕрную
12:40:48 09-01-2025
Гость (11:35:39 09-01-2025) Работать надо а не на рынке стоять вчЕрную... Типичный ответ бота😎🤣🤣🤣🤣🤣
11:54:50 09-01-2025
Сергей (09:02:03 09-01-2025) Родные вы наши, спасибо огромное что постоянно заботитесь о ... Да уж, БЕСПРЕДЕЛ!!!!!!!!!
09:22:25 09-01-2025
Вечное лицемерие и ложь. В этом году (2025) ни одного пенсионера страхового ( по возрасту ) не будет. Независимо от того, сколько у него баллов. В 2024 пошли 1961/1966(муж/жен). 1962/1967- в 2026 пойдут. Это к вопросу о том, что "будет прибавляться по 0,5 года каждый год" - в опубликованной пенсионной реформе.
09:44:21 09-01-2025
То есть если ежемесячный доход в 22 991 рубль 67 копеек, то накопишь баллов на минималку только через 30 лет))) Если меньше, на полставки там, то через 60лет!))) 20+60=80лет, велком на пенсию!
09:50:01 09-01-2025
опять на 2 месяца кинули на 5,5процентов
11:06:16 09-01-2025
Давно пора понять россиянам, которые после последней реформы выходят на пенсию, пенсии больше нет, есть социальная помощь в виде МРОТ пенсионера на старость, работать придется до 80 лет, все, забудьте про пенсию и не мечтайте о ней, от 13000 в месяц в вашей жизни мало что измениться.
11:55:55 09-01-2025
Гость (11:06:16 09-01-2025) Давно пора понять россиянам, которые после последней реформы... Где работать то собрался до 80 ? Если после 45 то уже почти никуда не берут, везде футболят и пофигу на твой опыт и т.п. Молодые руководители не хотят брать возрастных подчиненных, т.к. ими сложно командовать и заставлять выполнять глупые распоряжения.
13:12:20 09-01-2025
Гость (11:55:55 09-01-2025) Где работать то собрался до 80 ? Если после 45 то уже почти ... Иди работай дворником раз тебя уже нигде не берут, можешь кондуктором, работы валом, смирись с реальностью ты пенсионер кто тебя возьмёт на зарплату от 50000, там молодые в очередь стоят.
13:59:03 09-01-2025
Гость (13:12:20 09-01-2025) Иди работай дворником раз тебя уже нигде не берут, можешь ко... многие бы пошли, только здоровье уже не позволяет. ну ничего, подрастешь и узнаешь.
14:19:39 09-01-2025
Гость (13:12:20 09-01-2025) Иди работай дворником раз тебя уже нигде не берут, можешь ко... Я то не пенсионер еще по возрасту и работаю главным инженером в крупной организации и таких бесполезных болтунов как ты увольняю регулярно. В очередь вы стоите, ага, только вы делать ничего не хотите, вы только деньги хотите получать, а работать за вас кто-то другой должен. Вот и вылетаете с пинком под зад через месяц. И принимаю лучше толкового возрастного, они реально многое знают и умеют, очень многие и в компьютерной технике и в софте ориентируются очень хорошо, намного лучше современного молодняка. Но я не могу всех принять желающих, штат не резиновый и действительно стоит очередь, только не из салабонов.
11:44:11 09-01-2025
Реалии таковы, что среди моих знакомых только я один дожил до пенсии, имея высшее техническое образование, дорабатывал до её получения охранником в школе вчёрную у силовика, вышедшего на пенсию в 40 лет долларовым миллионером, а пенсию имею ниже "прожиточного минимума пенсионера", за что получаю 1 тысячу 200 рублей социальной региональной доплаты. На жизнь мне этого хватает только на неделю. И то впроголодь! Поэтому скрепя хрустящими от подагры суставами и опухшими от варикоза венами продолжаю вчёрную "охранять" школу, улыбаясь утром школьникам и их родителям беззубым ртом. И вижу, с каким презрением они все взирают на меня. И постоянно задаюсь вопросами: Откуда столько ненависти и презрения у нас в стране к старикам? Почему мы обречены на геноцид голодомором заживо и лишены возможности лечиться? За что всё это нам?
13:02:20 09-01-2025
Пенсионер (11:44:11 09-01-2025) Реалии таковы, что среди моих знакомых только я один дожил д... "у силовика, вышедшего на пенсию в 40 лет долларовым миллионером"
вам бы книжки писать
13:17:04 09-01-2025
Элен без ребят (13:02:20 09-01-2025) "у силовика, вышедшего на пенсию в 40 лет долларовым миллион... Есть возражения?
13:57:57 09-01-2025
Гость (13:17:04 09-01-2025) Есть возражения? ... конечно есть.
вы утверждаете такие вещи, о которых можете только догадываться, и выдаете их за истину.
миллионы долларов вы лично видели? если нет, то вы обычное сетевое трепло.
13:32:25 09-01-2025
Элен без ребят (13:02:20 09-01-2025) "вам бы книжки писатьРаньше подрабатывал - писал курсовые и даже дипломы студентам, поскольку они двух слов были не способны связать, а учебники читать - это для них было вообще что-то запредельное.
Теперь некоторые из них чиновники, начальники на производствах, диссертации имеют, но без мата мысли выражать так и не научились.
18:21:19 09-01-2025
слежу у себя за балами и пришел к выводу что к уходу на пенсию через 10 лет от них ничего не останется, извечный вопрос почем РУССКИЙ человек пашет всю жизнь как раб на галерах а на пенсию уходит как бомж?