В России рассрочки от 60 тысяч рублей хотят учитывать в кредитной истории

Законопроект планируют рассмотреть в феврале 2025 года

03 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России планируют заняться регулированием бесплатных рассрочек от 60 тысяч рублей. Об этом сообщают "Известия".

Сведения о выдаче рассрочки более 60 тысяч рублей будут отправлять в бюро кредитных историй и учитывать в базе данных. Также к таким продуктам планируют ввести требования и нормативы Банка России. Однако позже порог итоговой суммы будут снижать, причем довольно быстро.

"Это нужно, чтобы закрыть "лазейку кредитования" и снять риски", – подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В августе 2024 года в Госдуму уже вносили подобный законопроект. В нем порог рассрочки, о которой операторы обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй, составлял более 15 тысяч рублей. Таким образом, итоговую сумму уже пересмотрели.

Законопроект о регулировании рассрочки планируют рассмотреть в феврале 2025 года.