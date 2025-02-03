В России рассрочки от 60 тысяч рублей хотят учитывать в кредитной истории
Законопроект планируют рассмотреть в феврале 2025 года
03 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
В России планируют заняться регулированием бесплатных рассрочек от 60 тысяч рублей. Об этом сообщают "Известия".
Сведения о выдаче рассрочки более 60 тысяч рублей будут отправлять в бюро кредитных историй и учитывать в базе данных. Также к таким продуктам планируют ввести требования и нормативы Банка России. Однако позже порог итоговой суммы будут снижать, причем довольно быстро.
"Это нужно, чтобы закрыть "лазейку кредитования" и снять риски", – подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В августе 2024 года в Госдуму уже вносили подобный законопроект. В нем порог рассрочки, о которой операторы обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй, составлял более 15 тысяч рублей. Таким образом, итоговую сумму уже пересмотрели.
Законопроект о регулировании рассрочки планируют рассмотреть в феврале 2025 года.
09:46:58 03-02-2025
уже не знают как нам в карман лишний раз заглянуть...!?
сволочи...
10:30:42 03-02-2025
Гость (09:46:58 03-02-2025) уже не знают как нам в карман лишний раз заглянуть...!?с...
Давно знают, поэтому хотят не заглянуть, а залезть к нам в карман навсегда и контролировать его, при необходимости распоряжаться его содержимым.
10:53:51 03-02-2025
Гость (10:30:42 03-02-2025) Давно знают, поэтому хотят не заглянуть, а залезть к нам... да я так... смягчил...