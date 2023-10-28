В России растет заболеваемость гриппом и коронавирусом
По словам Михаила Мурашко, этот рост умеренный
28 октября 2023, 19:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России фиксируется рост заболеваемости гриппом и ковидом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Рост есть, умеренный", – цитирует его РИА Новости.
Также глава Минздрава отметил, что в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому составу вакцины "Спутник".
Как рассказывал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, этот препарат перестал защищать от коронавируса, и теперь институт разрабатывает его новый вариант.
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