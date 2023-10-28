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В России растет заболеваемость гриппом и коронавирусом

По словам Михаила Мурашко, этот рост умеренный

28 октября 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России фиксируется рост заболеваемости гриппом и ковидом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Рост есть, умеренный", – цитирует его РИА Новости.

Также глава Минздрава отметил, что в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому составу вакцины "Спутник".

Как рассказывал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, этот препарат перестал защищать от коронавируса, и теперь институт разрабатывает его новый вариант.

Коронавирус Грипп Здоровье

Комментарии 1

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Гость

21:39:48 28-10-2023

Короновирус с гриппом напали, а как теперь СВО заканчивать?

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