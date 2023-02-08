Аппарат может сбрасывать "посылку" с парашютом в заданную точку

08 февраля 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В России разработали беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров, сообщает РИА Новости.

"ТрАМП представляет собой беспилотник самолётного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах", – рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Главная особенность беспилотника – большой грузовой отсек объёмом 2 650 литров, который позволяет загрузить габаритный груз, а также возможность сбрасывать "посылку" с парашютом в заданную точку.

Крейсерская скорость аппарата – 195 километров в час, крейсерский потолок – три километра.