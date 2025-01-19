В России разработали водку, почти не вызывающую похмелья
Рецептуру уже передали производителям
19 января 2025, 22:30, ИА Амител
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал технологию, которая снижает токсическое воздействие этилового спирта. Об этом сообщается на сайте учреждения.
За последние пять лет институт создал базу из 15 природных компонентов, способных уменьшить вред от употребления алкоголя. В 2023 году крупный производитель водки обратился к специалистам ВНИИПБТ с просьбой создать формулу, которая минимизирует негативное влияние алкоголя на организм.
"Команда разработчиков провела 11-месячные исследования. Было создано 20 экспериментальных образцов водки с различными натуральными добавками", – рассказали в институте.
Наилучший результат показала рецептура с лимонником китайским. Лабораторные испытания продемонстрировали снижение уровня похмельного синдрома на 57%: показатель уменьшился с 9,4 до 4 баллов по шкале оценки синдрома отмены.
Производство водки по новой технологии началось в декабре 2024 года. Институт передал разработанную рецептуру производителю для запуска массового выпуска продукции.
22:35:09 19-01-2025
Весомо.
На Нобелевскую тянет.
Или даже две.
21:18:50 20-01-2025
Musik (22:35:09 19-01-2025) Весомо. На Нобелевскую тянет. Или даже две. ... На Шнобелевскую премию - однозначно. Если еще сделают безалкогольную водку, то две Шнобелевских!
23:34:16 19-01-2025
Добавками качество не поправишь. Сам спирт виноват.
00:31:27 20-01-2025
Любая водка беспохмельная, если ее беспрерывно пить не дожидаясь похмелья.
05:06:03 20-01-2025
Пить меньше надо - вот и не будет похмелья.
07:36:56 20-01-2025
Вот это я понимаю - люди делом заняты, не то что эти "британские ученые"!
07:53:57 20-01-2025
Молодцы учёные, заботятся о здоровье россиян , можно будет пить неделями, похмелья то не будет!!! 😎🤗😋
09:32:33 20-01-2025
"И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок!" (с)
10:01:08 20-01-2025
Следующей разработкой ученых будет водка, не вызывающая опьянения?
12:35:12 20-01-2025
Наша водка это ректификат. Дешёвая и вредная для человека. Капиталисты пьют виски и пр. сделанные из зерна ,воды, дрожжей. И чувствуют себя утром намного лучше.
12:54:36 20-01-2025
Гость (12:35:12 20-01-2025) Наша водка это ректификат. Дешёвая и вредная для человека. ... 1) виски у нас тоже делают массово. Дороже водки. С колой самое то.
2) вискарь, как самогон с неудаленными примесями, так же способен дать головную боль и похмелье. Главное - не пить много.
16:13:35 20-01-2025
Испытывали водку 11 месяцев. Удовольствия испытатели получили море...
21:20:35 20-01-2025
А потом резиновые женщины?! Куда мы катимся?)))