В России разработали водку, почти не вызывающую похмелья

Рецептуру уже передали производителям

19 января 2025, 22:30, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал технологию, которая снижает токсическое воздействие этилового спирта. Об этом сообщается на сайте учреждения.

За последние пять лет институт создал базу из 15 природных компонентов, способных уменьшить вред от употребления алкоголя. В 2023 году крупный производитель водки обратился к специалистам ВНИИПБТ с просьбой создать формулу, которая минимизирует негативное влияние алкоголя на организм.

"Команда разработчиков провела 11-месячные исследования. Было создано 20 экспериментальных образцов водки с различными натуральными добавками", – рассказали в институте.

Наилучший результат показала рецептура с лимонником китайским. Лабораторные испытания продемонстрировали снижение уровня похмельного синдрома на 57%: показатель уменьшился с 9,4 до 4 баллов по шкале оценки синдрома отмены.

Производство водки по новой технологии началось в декабре 2024 года. Институт передал разработанную рецептуру производителю для запуска массового выпуска продукции.