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В России разработали водку, почти не вызывающую похмелья

Рецептуру уже передали производителям

19 января 2025, 22:30, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com
Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал технологию, которая снижает токсическое воздействие этилового спирта. Об этом сообщается на сайте учреждения.

За последние пять лет институт создал базу из 15 природных компонентов, способных уменьшить вред от употребления алкоголя. В 2023 году крупный производитель водки обратился к специалистам ВНИИПБТ с просьбой создать формулу, которая минимизирует негативное влияние алкоголя на организм.

"Команда разработчиков провела 11-месячные исследования. Было создано 20 экспериментальных образцов водки с различными натуральными добавками", – рассказали в институте.

Наилучший результат показала рецептура с лимонником китайским. Лабораторные испытания продемонстрировали снижение уровня похмельного синдрома на 57%: показатель уменьшился с 9,4 до 4 баллов по шкале оценки синдрома отмены.

Производство водки по новой технологии началось в декабре 2024 года. Институт передал разработанную рецептуру производителю для запуска массового выпуска продукции.

Россия алкоголь Ученые

Комментарии 13

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Musik

22:35:09 19-01-2025

Весомо.
На Нобелевскую тянет.
Или даже две.

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Гость

21:18:50 20-01-2025

Musik (22:35:09 19-01-2025) Весомо. На Нобелевскую тянет. Или даже две. ... На Шнобелевскую премию - однозначно. Если еще сделают безалкогольную водку, то две Шнобелевских!

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Гость

23:34:16 19-01-2025

Добавками качество не поправишь. Сам спирт виноват.

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Гость

00:31:27 20-01-2025

Любая водка беспохмельная, если ее беспрерывно пить не дожидаясь похмелья.

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Унылая реклама?

05:06:03 20-01-2025

Пить меньше надо - вот и не будет похмелья.

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Гость

07:36:56 20-01-2025

Вот это я понимаю - люди делом заняты, не то что эти "британские ученые"!

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Сергей

07:53:57 20-01-2025

Молодцы учёные, заботятся о здоровье россиян , можно будет пить неделями, похмелья то не будет!!! 😎🤗😋

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ППШариков

09:32:33 20-01-2025

"И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пяти бутылок!" (с)

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Гость

10:01:08 20-01-2025

Следующей разработкой ученых будет водка, не вызывающая опьянения?

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Гость

12:35:12 20-01-2025

Наша водка это ректификат. Дешёвая и вредная для человека. Капиталисты пьют виски и пр. сделанные из зерна ,воды, дрожжей. И чувствуют себя утром намного лучше.

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Гость

12:54:36 20-01-2025

Гость (12:35:12 20-01-2025) Наша водка это ректификат. Дешёвая и вредная для человека. ... 1) виски у нас тоже делают массово. Дороже водки. С колой самое то.
2) вискарь, как самогон с неудаленными примесями, так же способен дать головную боль и похмелье. Главное - не пить много.

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)

16:13:35 20-01-2025

Испытывали водку 11 месяцев. Удовольствия испытатели получили море...

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Бгг

21:20:35 20-01-2025

А потом резиновые женщины?! Куда мы катимся?)))

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