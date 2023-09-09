В России рекордно подорожали апельсины

За год продукт вырос в цене на 71%

09 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Цены на апельсины в России рекордно выросли за последние два месяца, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что к концу августа цены на фрукт поднялись на 21% в месячном выражении. В июле подорожание составило 22,6%. До этого подобный рост цен на апельсины фиксировали в 2007 году (21,3%), но лишь в течение одного месяца.

В целом по итогам августа 2023-го продукт подорожал на 71% к тому же месяцу прошлого года, отмечает издание.

Ранее больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.