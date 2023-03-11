В России резко снизилось число людей за чертой бедности

Сокращение уровня бедности связывают с различными видами поддержки

11 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России по итогам 2022 года за чертой бедности находились 15,3 млн человек (10,5% населения), сообщает Росстат.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года в стране ниже границы бедности были 20,9 млн человек (14,3% населения).

"Сокращение уровня бедности связано с ростом социальных выплат и реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также с ростом заработных плат, пенсий и иных видов доходов", – уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, границу бедности устанавливают на уровне последнего значения прожиточного минимума. Так, по итогам 2022 года этой чертой были 13 545 рублей.

Ранее Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга регионов по уровню доходов населения.