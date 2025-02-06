В России сливочное масло стало лидером по фальсификации за 2024 год

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что производителям некачественной молочной продукции будут доначислять налоги

06 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

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В России среди молочной продукции наибольшее количество фальсификата выявили в сливочном масле. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации – это в сливочном масле", – заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.

Данкверт также подчеркнул, что в 2024 году Россельхознадзор совместно с Федеральной налоговой службой начали использовать систему, позволяющую ФНС получать результаты лабораторных исследований и доначислять налоги предприятиям, которые недоплатили их при добавлении растительных жиров.

Помимо этого, глава Россельхознадзора отметил, что Россия в прошлом году увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн. 94% из них пришлось на Белоруссию.