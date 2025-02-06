В России сливочное масло стало лидером по фальсификации за 2024 год
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что производителям некачественной молочной продукции будут доначислять налоги
06 февраля 2025, 12:10, ИА Амител
В России среди молочной продукции наибольшее количество фальсификата выявили в сливочном масле. Об этом сообщает РИА Новости.
"К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации – это в сливочном масле", – заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Данкверт также подчеркнул, что в 2024 году Россельхознадзор совместно с Федеральной налоговой службой начали использовать систему, позволяющую ФНС получать результаты лабораторных исследований и доначислять налоги предприятиям, которые недоплатили их при добавлении растительных жиров.
Помимо этого, глава Россельхознадзора отметил, что Россия в прошлом году увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн. 94% из них пришлось на Белоруссию.
12:21:37 06-02-2025
Платить за масло такими же деньгами!
12:41:27 06-02-2025
Ну что, сынку, помогла тебе обязательная маркировка и ЕГАИС?
14:25:32 06-02-2025
Гость (12:41:27 06-02-2025) Ну что, сынку, помогла тебе обязательная маркировка и ЕГАИС?...
Качеству масла, лекарств и пр. не помогло. Но очень помогло финансово тем, кто продает маркировку в ЕГАИС.
12:41:34 06-02-2025
там кроме масло много чего еще по пищевке.
просто про это масло из каждого утюга талдычат.
а как десять лет назад все боголепно начиналось ))
и всех-то накормим, и все-то заместим.
потом сделали ТУ и абсолютно законно начали продавать суррогат, как нормальные продукты, а нормальные продукты в космос по ценам улетели.
12:50:45 06-02-2025
Как же Честный знак и маркировка? Зачем они тогда?
14:22:20 06-02-2025
Читатель (12:50:45 06-02-2025) Как же Честный знак и маркировка? Зачем они тогда?...
Чтобы были. Ведь продавать маркировку и честный знак - это оооочень прибыльный бизнес. И нам такой бизнес никто не даст открыть.
16:56:27 06-02-2025
Гость (14:22:20 06-02-2025) Чтобы были. Ведь продавать маркировку и честный знак - э... все шОнели за 800 руб. на маркетплейсах отмечены этим знаком. не хочу писать слово "честный". и у всех есть сертификаты, ага.
12:52:44 06-02-2025
неудивительно. чинуши всё сделали для того чтобы цена на молоко стала заоблачной
13:01:42 06-02-2025
Гость (12:52:44 06-02-2025) неудивительно. чинуши всё сделали для того чтобы цена на мол... Вот в данном конкретном случае чинуши ни при чём. Виновата подлая модель обеспечения молочкой, это старые ещё советские молкомбинаты, сдатчики молока и перекупы... Только когда молоко будут производить в потребительской таре прямо на ферме, оно будет стоить понятных денег, а не как сейчас- крестьяне по 3 копейки сдают молоко перекупам, а те уже на молкомбинат и тоже не очень дорого, а потом молоко попадает на полку, и вот тут самый заработок для проклятого сетевого ретейла.
14:12:56 06-02-2025
Гость (13:01:42 06-02-2025) Вот в данном конкретном случае чинуши ни при чём. Виновата п... а то что цены на корма регулярно улетали в космос, разве не преступные заслуги с/х чиновников ? людям не на что было кормить коров. Ожидаемый результат получили
14:20:51 06-02-2025
Гость (13:01:42 06-02-2025) Вот в данном конкретном случае чинуши ни при чём. Виновата п... Ерунда это всё,приспособятся к любой таре и будут разбавлять это молоко пальмовым маслом прямо на ферме.Вся эта сформировавшаяся система производства фальсификатов ,по моему правит бал в нашей стране.Что не возьми-сливочное масло,сыры ,колбасы,конфеты,кондитерские изделия,мороженое.Везде норовят натолкать в продукт всякой гадости и пальмового масла.Вот я думаю,а что , у наших недругов,тоже такое отношение к своему населению?Тоже пичкают их разной парашей?Да ,нет,попробуй там сделай такое,быстро штаны снимут,да ещё и в тюрьму упекут.А у нас пожалуйста.
14:42:28 06-02-2025
Афиноген (14:20:51 06-02-2025) Ерунда это всё,приспособятся к любой таре и будут разбавлять... Вы задолбали со своим пальмовым маслом, чесслово! Нет его столько на свете, сколько вы, а не производители корма для народа его использовали. И это валютнгый продукт, совершенно не дешёвый, в косметике он гораздо дороже продастся... есть другие вещества- камеди, загустители, желеобразователи, замутнители... а лучше всего- крахмал.
15:47:21 06-02-2025
Гость (14:42:28 06-02-2025) Вы задолбали со своим пальмовым маслом, чесслово! Нет его ст... Откуда такой спец выискался?Нет ,говоришь,пальмы в таком количестве?А ту ,которую к нам везут получают, наподобие, крекинг процесса из натуральной,так ,что её получается немало.Раньше была информация насчёт того, что эту ,уже синтетическую пальму, наши христопродавцы вывозили в танкерах из под нефти ,в немытых резервуарах.А натуральную,чистую пальму покупали другие страны .А ещё информация ,тоже была ,лет 5-8 назад, по поводу фальшивого алтайского сыра , с которым ловили наших жуликов в европейских городах нашей страны и поговаривали,что его скопилось на складах десятки ,а то и сотни тонн,и что ,так просто ,его не сбыть.Погрели ,похоже ,свои поганые ручки дельцы и сейчас,видно не покидает их эта затея.На масле ,продолжают своё вонючее дело.
19:25:16 06-02-2025
Гость (14:42:28 06-02-2025) Вы задолбали со своим пальмовым маслом, чесслово! Нет его ст... Лично был на 2 заводах в крае,в цехах полно упаковок 'пальмы".
20:59:12 06-02-2025
Гость (14:42:28 06-02-2025) Вы задолбали со своим пальмовым маслом, чесслово! Нет его ст...
Ты что! Им соседка маша рассказала, у которой подруга двоюродной сестры соседки снизу слышала в очереди о том, как одна дама узнала от своей прабаки, что к нам завезли миллиард тонн этого масла. Народ, над жителями края другие регионы правда смеются. Москва реально в кофе-паузу ваши опусы читает и ржоооот!
09:12:26 07-02-2025
Гость (20:59:12 06-02-2025) Ты что! Им соседка маша рассказала, у которой подруга дв... Наверно,рыльце в пушку?Сам ,может занимаешься этими подделками?Я ,вот ,пару недель назад купил конфеты на разновес в Марии-ра,были среди них вафельные -Муркины забавы называются.Решил прочитать их состав.Так вот,среди прочего оказался олеин пальмовый рафинированный дезодорированный.Это что по вашему?А это ,ведь,конфеты,подразумевается как продукт ,прежде всего для детей.А потом ,мы с деланным удивлением констатируем высокую заболеваемость,в том числе раком.А разве мало других продуктов с заменителями натурального молочного жира?Это сметана,сыры,мороженое,кондитерские изделия и много,много,другого ,чего мы не знаем и что нам преподносят как натуральный продукт.Москва,говоришь,там читает и ухахатывается над нами?Да ,им можно ,хохотать,они то жрут действительно натуральное.
14:45:33 06-02-2025
Гость (13:01:42 06-02-2025) Вот в данном конкретном случае чинуши ни при чём. Виновата п... т.е. опять проклятая Советская власть заложила бомбу? А теперь еще под молочку?
Уже не смешно, напоминаю, Советской системы нет 33 года с лишним.
20:19:03 06-02-2025
Гость (13:01:42 06-02-2025) Вот в данном конкретном случае чинуши ни при чём. Виновата п... сны с температурой 41 градус... У тебя две коровы, молоко сдаешь. Нужно ли тебе укрупнять бизнес до переработки, упаковки и сбыта? А 10 коров?
14:07:23 06-02-2025
не бороться, а доначислять налоги???
14:58:15 06-02-2025
Гость (14:07:23 06-02-2025) не бороться, а доначислять налоги???... такие цели у них, не здоровье. а выжать побольше из населения.
14:11:06 06-02-2025
Масло совсем не масло, а плати как за масло- разве это законно 🤔? Обман сплошной.
14:22:32 06-02-2025
"это старые ещё советские молкомбинаты.. " - Сталин и Ленин виноваты..
14:44:16 06-02-2025
dok_CФ (14:22:32 06-02-2025) "это старые ещё советские молкомбинаты.. " - Сталин и Ленин ... Та,советская продукция была натуральной и вкус был настоящим.Вся эта нынешняя гадость в подмётки ей не годится.
14:49:33 06-02-2025
dok_CФ (14:22:32 06-02-2025) "это старые ещё советские молкомбинаты.. " - Сталин и Ленин ... Нет, не они. А ретейл и способ закупа излишков молока у населения.
14:59:43 06-02-2025
dok_CФ (14:22:32 06-02-2025) "это старые ещё советские молкомбинаты.. " - Сталин и Ленин ... ага, так нагадили советы, что за 30 лет не могут побороть тягу к воровству на масле.
15:32:32 06-02-2025
Для особо упёртых, поясняю- в том, что вместо масла едим маргарин, нет вины прежнего гос. строя. Есть проблема совершенно понятная- взятая на вооружение современными ворами на молоке система закупа сырого молока и переработки его на огромном предприятии. Чтобы молоко было хорошим по всем показателям, его надо получать от коров на ферме, где есть фитосанитарный контроль и лаборатория и ветеринар, перерабатывать и фасовать в пределах этого же хозяйства. PS много вы молоковозов видели рядом с молкобинатом на Космонавтов? То-то...
20:21:48 06-02-2025
Гость (15:32:32 06-02-2025) Для особо упёртых, поясняю- в том, что вместо масла едим мар... для особо упертого - сходи к мудрому Гудвину, попроси немного ума, чтобы понять - выгодно производителю заниматься переработкой или нет в этом случае
16:21:11 06-02-2025
Производство продуктов питания и лекарств, не соответствующих государственным стандартам, уголовно наказуемо с большими штрафами. Почему Роспотребнадзор только констатирует факты нарушений, кому-то это выгодно? Предприятие нарушитель должно быть конфисковано и продано для естественного отбора честных производителей.
17:57:08 06-02-2025
Афера скорее всего в том что на фасовке в мелкую тару, в хорошее сливочное масло добавляют растительные масла но не обозначают как спрэд а излишки по базарам и тотму подобное. А для ЕГАИС вроде все в порядке сколько зашло столько и вышло только разбавленного.
09:22:49 07-02-2025
коровку к весне прикуплю-в гараже держать буду!