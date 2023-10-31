В России снимут сериал по "Тюремному дневнику" Марии Бутиной
Выход кинокартины ожидается до конца 2024 года
31 октября 2023, 14:00, ИА Амител
К концу 2024 года в России может выйти сериал, снятый по книге "Тюремный дневник" уроженки Барнаула Марии Бутиной, осужденной на 18 месяцев за связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США. Об этом политик рассказала в интервью amic.ru.
"Мы получили грант от ИРИ (Институт развития интернета – общественная организация, ставшая оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи. – Прим. ред.). Агентство, которое снимает фильмы, будет делать сериал по моей книге. Сейчас я нахожусь в постоянном контакте с режиссером, потому что нужны дополнительные подробности для выстраивания сцен и описания персонажей, и вообще чувственного восприятия происходящего", – рассказала Бутина.
По ее словам, в сериале будет восемь серий. Выход ожидается к концу 2024 года. Другие подробности Бутина обещала предоставить позднее.
Собеседница также добавила, что при написании книги у нее не было цели сделать ее бестселлером, но она рада, что "вдохновила людей на творческие подвиги".
Ранее на amic.ru вышло большое интервью с Марией Бутиной. Она рассказала о муках в американской колонии, трансформации политических взглядов, законе об иноагентах, критике и о том, в чем виноват Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов. – Прим. ред.).
14:06:27 31-10-2023
Российский кинематограф уже ничем не испортишь. Надеюсь режиссёр будет снявший Каху и снимет в стиле Кахи (момент в машине).
14:45:48 31-10-2023
тюремная многоножка (14:06:27 31-10-2023) Российский кинематограф уже ничем не испортишь. Надеюсь режи... А в чем неправда в фильме про Каху?
14:09:28 31-10-2023
до конца 2024 года --- еще надо чтобы к этому времени все было как хотела бы Бутина. А то пока не совсем по плану
14:10:26 31-10-2023
итак всякую шнягу снимают
14:11:49 31-10-2023
А что сейчас с её партнером ? В фильме будут сцены вербовки и тесного взаимодействия?
14:22:35 31-10-2023
Радость - то какая!
14:26:30 31-10-2023
А точно были "связи с российской разведкой"? Разведка подтвердила?
14:50:39 31-10-2023
Гость (14:26:30 31-10-2023) А точно были "связи с российской разведкой"? Разведка подтве... Вот сходишь с семьёй на премьеру и сделаешь вывод.
16:03:16 31-10-2023
Гость (14:50:39 31-10-2023) Вот сходишь с семьёй на премьеру и сделаешь вывод. ... Не пойду, и смотреть в любом виде не буду. Так это ж кино, вымысел, вольная трактовка.
14:56:42 31-10-2023
Гость (14:26:30 31-10-2023) А точно были "связи с российской разведкой"? Разведка подтве... А ты кто такой, такие вопросы из своей Жмеринки задавать? Или из Хайфы?
14:29:45 31-10-2023
А старого америкоса "папика" кто будет играть ?
14:35:32 31-10-2023
Гость (14:29:45 31-10-2023) А старого америкоса "папика" кто будет играть ?... Твоя кандидатура первая в списке. Скоро тебе позвонят.
17:39:11 31-10-2023
Гость (14:35:32 31-10-2023) Твоя кандидатура первая в списке. Скоро тебе позвонят.... Я эту чушь пороть не буду. Страшная
16:04:43 31-10-2023
Гость (14:29:45 31-10-2023) А старого америкоса "папика" кто будет играть ?... Неужели Брэд Питт?
15:56:31 31-10-2023
Кто оплачивает банкет?
16:28:32 31-10-2023
Гость (15:56:31 31-10-2023) Кто оплачивает банкет?... Этот "институт развития интернета" финансируется из бюджета. Так что финансируем эту профурсетку мы, к сожалению.
16:44:30 31-10-2023
Гость (15:56:31 31-10-2023) Кто оплачивает банкет?... Ну на работу же Бутина не ходит. Всю жизнь мутки какие-то, лишь бы не пятидневка. Балдежь, поездки, тусы, тюрьма-сума, книжки-интервью. Кино теперь. Кто всю дорогу ей жизнь оплачивал, те и на кино скинутся
09:14:32 01-11-2023
Гость (16:44:30 31-10-2023) Ну на работу же Бутина не ходит. Всю жизнь мутки какие-то, л... Так вроде она депутат госдумы. И медальки есть?
16:29:43 31-10-2023
В 2023 году институт получил более 20 миллиардов рублей, из них свыше 17 млрд. на создание «государственного контента», посвященного «гражданской идентичности» и «духовно-нравственным ценностям». Еще 26 миллиардов запланировано на 2024-й и 2025-й год[10]. Э Это из Википедии.
16:37:57 31-10-2023
Зачем эту страшную зэчку раскручивают? Какая практическая польза от этого для государства и общества?
08:37:30 01-11-2023
Зачем, если уже есть замечательный сериал "Дневник девушки по вызову" с Билли Пайпер? 🤣
09:42:44 01-11-2023
А что настоящие герои закончились. Теперь молодежи с бывших экскортниц брать пример?