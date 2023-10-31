Выход кинокартины ожидается до конца 2024 года

31 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

К концу 2024 года в России может выйти сериал, снятый по книге "Тюремный дневник" уроженки Барнаула Марии Бутиной, осужденной на 18 месяцев за связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США. Об этом политик рассказала в интервью amic.ru.

"Мы получили грант от ИРИ (Институт развития интернета – общественная организация, ставшая оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи. – Прим. ред.). Агентство, которое снимает фильмы, будет делать сериал по моей книге. Сейчас я нахожусь в постоянном контакте с режиссером, потому что нужны дополнительные подробности для выстраивания сцен и описания персонажей, и вообще чувственного восприятия происходящего", – рассказала Бутина.

По ее словам, в сериале будет восемь серий. Выход ожидается к концу 2024 года. Другие подробности Бутина обещала предоставить позднее.

Собеседница также добавила, что при написании книги у нее не было цели сделать ее бестселлером, но она рада, что "вдохновила людей на творческие подвиги".

Ранее на amic.ru вышло большое интервью с Марией Бутиной. Она рассказала о муках в американской колонии, трансформации политических взглядов, законе об иноагентах, критике и о том, в чем виноват Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов. – Прим. ред.).